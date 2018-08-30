Gümüşhane’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

yıl dönümü kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtında düzenlenen ilk törende Vali Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına Yüzbaşı Kadir Kurtulmuş günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törenin ardından Gümüşhane Valisi Okay Memiş, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabulünün ardından bir konuşma yapan Vali Memiş, bu yıl ki 30 Ağustos’un kendileri açısından çok daha anlamlı olduğunu söyledi.

Uzun süredir bölgede devam eden terör operasyonlarında bölgede kırmızı listede bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Vali Memiş, “Biz göreve geldiğimiz günden buyana Gümüşhane jandarmamız, emniyetimiz ile Giresun Bölge Komutanlığı koordinesinde sayıları çok az olan terör örgütüne yönelik operasyonları vatandaşlarımıza neredeyse hiç hissettirmeden devam ettirdik. Bu mücadele sırasında şehitler de verdik. Allah onlara rahmet eylesin. Maçka’da Eren Bülbül yavrumuz ve Ferhat Gedik kardeşimiz. Yine Harmancık tünelinde 2 şehidimiz olmuştu. Yılmadan, sabırla yaptığımız mücadele neticesinde 2 tanesi kırmızı listede olan teröristler başta olmak üzere bertaraf edildiler. Şu anda biz tamamiyle çözüldüklerine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu mücadeledeki büyük kararlılığı ve İçişleri Bakanımızın tamamen kendini bu işe vakfetmiş olması ve kararlılığı bizlere büyük güç veriyor. Pusudaki jandarma ve polisimiz bu kararlılığın farkında ve bu azimle hareket ediyor. Onun için bu 30 Ağustos’u bölgemiz ve ülkemiz açısından anlamlı bulduğumu ifade etmek isterim” dedi.