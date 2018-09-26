Gümüşhane'de 397 kişilik TYP projesine 2 bin 321 kişi müracaat etti

Gümüşhane'de Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurum ve okullarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalıştırılacak olan temizlik ve güvenlik görevlileri için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Toplam 397 kişinin çalıştırılacağı projeye 2 bin 321 kişi müracaat etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen TYP projesi kapsamında 9 ay boyunca Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev yapacak olan 350 temizlik ve 47 güvenlik görevlisi için Gümüşhane Rehberlik ve Araştırma Merkezi salonunda noter huzurunda kura çekildi.

Salonun yeterli olmaması nedeniyle vatandaşlar kura çekim heyecanını koridorlarda yaşamak zorunda kalırken, 2 bin 321 kişinin başvurusunun ardından şartları taşıyan 2 bin 96 kişi kuraya katıldı.

Gümüşhane İŞKUR İl Müdürü Hikmet Kaya, kura töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada Gümüşhane İŞKUR İl Müdürlüğü ile Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle okullarda çalıştırılmak üzere 350 temizlik elemanı ve 47 güvenlik görevlisi alımı için kura çekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 9 ay süreyle okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmak için 2 bin 321 kişinin başvuruda bulunduğunu hatırlatan Kaya, kuraya girme koşullarını taşıyan 2 bin 96 kişinin kura çekimini noter huzurunda gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların bakım, onarım ve temizliği için merkezde 629, Kelkit'te 480, Şiran'da 350, Köse'de 78, Kürtün'de 440, Torul'da ise 200 kişinin başvuruda bulunduğunu kaydeden Kaya, “Bunlardan kuraya girme koşullarını taşıyan merkezde 581, Kelkit'te 433, Şiran'da 311, Köse'de 60, Kürtün'de 380, Torul'dan ise 187 kişi kura çekimlerine katıldı. Proje için ayrılan kontenjan sayısı ise merkezde 134, Kelkit'te 93, Şiran'da 41, Köse'de 16, Kürtün'de 36, Torul'dan 30 kişi olmak üzere toplam 350 kişi. Ayrıca 47 kişi de güvenlik görevlisi olarak alınacak, buna da toplam 144 kişi müracaat etti" dedi.

Yoğun katılımın olduğu kura çekiminde kağıtlara yazılan isimler noter tarafından kutu içerisinden çekilerek katılımcılara gösterildi.

Kurada isimleri belirlenenler 1 Ekim Pazartesi günü iş başı yapacak.