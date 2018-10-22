Gümüşhane'de 4 Kızıl Geyik daha doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2013 ve 2017 yılında Gümüşhane'ye bırakılan 27 adet kızıl geyiklerin doğaya uyum sağlamasının ardından 4 tane daha kızıl geyik doğaya salındı.

Konuyla ilgili bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın ”Bakanlığımızın Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Uludağ Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan Kızıl Geyik Üretme İstasyonu'ndan nakledilen geyikler geçmişte bu bölgede yaşayan kızıl geyikler olup; projeyle kızıl geyiklerin varlıklarını devam ettirmesi, bölgede yaşayıp çoğalması, biyolojik ve tabii çeşitliliğin korunmasının sağlanması amaçlanmıştır. 2013 yılında 13+7 olarak toplam 20 adet, 2017 yılında 7 adet yerleştirilen kızıl geyiklere ek olarak 18.10.2018 tarihinde 4 tane (3 dişi+1 erkek) daha kızıl geyik Gümüşhane'ye yerleştirilmiştir. 2018 yılında 9 tane daha kızıl geyik getirilecek olup toplamda 13 adet kızıl geyik doğaya yerleştirmiş olacağız" dedi.

Aydın, daha önceki yıllarda bırakılan geyiklerin fotokapanlarla takibi sonucu elde edilen görüntülerde, doğaya uyum sağladıkları ve yavruladıklarını gözlemlediklerini ifade ederek bundan sonraki aşamada geyiklerin doğadaki hareketlerinin söz konusu fotokapanlarla izlenmeye devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Türkiye'nin en büyük kara memelisinden biri olan Kızıl Geyiklerin, Türkiye'de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalırken, sayıları azalan Kızıl Geyiklerin belirli bölgelerde oluşturulan üretme sahalarında çoğalmaları sağlanıyor. Çoğalan Kızıl Geyikler ise “soy karışımı” için Türkiye'nin belli bölgelerine gönderiliyor.