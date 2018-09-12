Gümüşhane'de abartı egzozlu 18 araç trafikten men edildi

Gümüşhane'de son dönemde vatandaşların en çok şikayetçi olduğu konuların başında gelen abartı egzoz olayına İl Emniyet Müdürlüğü el koyarak, son bir haftada yaptığı denetimlerde 18 aracı trafikten men etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, karayollarındaki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önlenerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturarak trafik güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması ve sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkartılması amacıyla denetimlerin yoğun ve etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu doğrultuda il merkezinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü personellerinden oluşturulan karma ekiplerle beraber özellikle abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren araçların denetlendiğini kaydeden Karataş, “Son bir haftada yapılan denetimler sonucunda 88 araç kontrol edilmiş, eksikliği bulunan 18 araç sürücüsüne 16 bin 818 TL trafik idari para cezası uygulanarak 18 araç trafikten men edilmiştir. Ayrıca bu araçları kullanan sürücüler üzerinde yapılan alkol denetimlerinde alkollü olarak araç kullanan 5 araç sürücüsünün sürücü belgeleri geçici olarak geri alınarak sürücülere alkollü araç kullanmaktan 5 bin 264 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

Vatandaşların can güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu belirten Karataş, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç ve sürücüler üzerine denetimlerin etkin ve sürekli bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.