Gümüşhane’de ABD ve İsrail protesto edildi

Ulusal yas ilan edilmesi nedeniyle bayrakların yarıya indirildiği, öğle namazından önce tüm camilerden salaların okunduğu Gümüşhane’de ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı tarafından MHP’nin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kemaliye Cami önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Burada konuşan AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve İslam’ın ilk kıblesi kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını ve bu girişimin kendileri için yok hükmünde olduğunu söyledi.

ABD’nin bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan ettiğini kaydeden Köse, “Kudüs’ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir” dedi.

İsrail’in son olaylarda şu ana kadar 55 Filistinliyi şehit ettiğini, binlerce masumu yaraladığını ifade eden Köse, “ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz” diye konuştu.

Gıyabi cenaze namazı kılındı

Öğle namazı vakti yaklaştığında salaların okunduğu Gümüşhane’de namazın ardından Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekili aday adayları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Ercan Aksu, namaz öncesinde yaptığı konuşmada Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın sadece Filistinlilerin meselesi değil, bütün İslam dünyasının ortak değeri ve kutsalı olduğunu söyledi. Cenaze namazının kılınmasının ardından hep birlikte dua yapılmasıyla buradaki etkinlik sona erdi.

Aynı alanda daha sonra Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından basın açıklaması yapıldı. AGD Gümüşhane Şube Başkanı Nacil Şenel’in açıklamasının ardından alanda bulunan gençler tarafından İsrail bayrakları üzerine benzin dökülerek yakıldı.