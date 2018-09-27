Gümüşhane'de ‘Allı Gelin' çalıştayı

Gümüşhane'de Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Gümüşhane ve Giresun İlleri Allı Gelin Tür Eylem Planı' çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda Gümüşhane'de ‘Allı Gelin' bahçesi kurmak için çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Ramada Gümüşhane otelinde düzenlenen çalıştayda konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılında başlattığı ‘Tür Koruma Eylem Planlarını' hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, Gümüşhane'de endemik bitkilere çok önem verdiklerini söyledi.

“Allı Gelin için Gümüşhane'de çok güzel bir bahçe dizayn edeceğiz”

‘Allı Gelin' bitkisinin gerek adı gerekse endemik güzelliği ile beraber Gümüşhane'de bir ‘Allı Gelin' bahçesi kurmayı planladıklarını kaydeden Aydın, “Belediye Başkanımız ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile de görüştüm. Her iki kurum ortak olarak gösterebilecekleri yerde allı gelin bahçesi kurabiliriz. Allı Gelin Bahçesi turizm açısından ilimizde farklı bir destinasyon oluşturabilir. Bizim en çok korktuğumuz Allı Gelin türünün tehlike altında olduğuydu ancak şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda bunun tehlike altında olmadığı ilimizle birlikte 8 ilimizde de yayılış gösterdiğini tespit ettik. Allı Gelin ismiyle beraber Gümüşhane'de çok güzel bir bahçe dizayn edeceğiz” dedi.

“Türkiye çok zengin bir ülke”

Proje Koordinatörü Bahadır Akman ise çalışmanın beş kişilik bir ekiple yürütüldüğünü belirterek, “Projemizin alanı Gümüşhane ve Giresun illerindeki dağılış alanıdır. Ülkemiz endemik bitki kapsamında çok önemli ve çok kritik bir pozisyonda yer almaktadır. Birden fazla üç endemik türün yer aldığı, yükselti farklılıklarının çok olduğu, biyoçeşitliliğin çok yüksek sayıya ulaştığı konumdayız. Flora açısından da baktığımızda tüm Avrupa ülkesine eşdeğer bir tür sayımız var. Fauna açısından da baktığımızda bizim endemik tür sayımız nerede ise tüm Avrupa kadar olduğunu görüyoruz. Bu kadar çok endemik türün yer aldığı ülkemizde bu türlerinde belli bir derecede korunmaya ihtiyacı var. Bu sebeple de tür eylem planları yürürlüğe girdi. Bakanlığımızın 100 tür eylem planı kapsamında da bugün burada Allı Gelin çalıştayını yapmaktayız. Amacımız türün hakkında yeterli bilginin elde edilmesi, dağılış alanının belirlenmesi, türün ve yaşam alanlarının korunması, yerel ve ulusal düzeyde tanıtılması, türün bulunduğu yerlerde yerel halkın bilgilendirilmesi, bundan sonra oluşturacağımız planın etkin olarak izlenerek amacımıza ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi yapılacaktır” diye konuştu.

“Gümüşhane'de Yağmurdere bölgesinde tespit edildi”

Dr. Murat Erdem ise Allı Gelinin arazi çalışmaları ile ilgili bilgi vererek, “Gümüşhane'de bitki ilk olarak nisan başında tabanda yaprağında olarak gözlendi. Gümüşhane'nin Arzular-Kabaköy beldesi yakınlarında görüldü. Mart ve Nisan aylarında bitki henüz taban yaprağında olduğundan dolayı görülmesi zor olduğu için arazi çalışmaları Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında daha yoğun olarak gerçekleştirildi. Daha çok Yağmurdere bölgesinde tespit edildi” şeklinde konuştu.