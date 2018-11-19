Gümüşhane'de ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hasta nakli yapan ambulans başka bir aracın çarpması sonucu yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü ile 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi'nden alınan hastayı Kelkit Devlet Hastanesine götüren Adem B. yönetimindeki 29 DB 247 plakalı ambulans jandarma kavşağına girmeden başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü Adem B. ve sağlık personelleri E.B ve N.E hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulansla Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen kazada ambulansta bulunan hastanın yara almadan kurtulduğu öğrenildi.