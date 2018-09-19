Gümüşhane'de Arap Tavşanı görüntülendi

Gümüşhane'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, IUCN'nin ‘Endişe' listesinde yer alan koruma altındaki ‘Araptavşanı'nı görüntüledi.

Kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda tavşan gibi kulakları, kanguru gibi ayakları, fare gibi gövdesi ve kendisinin iki misli uzunluğundaki kuyruğu bulunan ve çok fazla bilinmeyen bir tür olan Araptavşanı'nın literatürdeki adının 'Allactaga Williamsi' olduğu ifade edildi.

DKMP ekiplerinin saha çalışmaları sırasında görüntüledikleri Araptavşanı Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından “Endişe” listesinde yer alan koruma altındaki bir tür olduğu öğrenildi.