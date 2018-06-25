Gümüşhane’de “Başkan Erdoğan” sevinci

Seçim sonuçlarının kısmen netleşmesinin ardından Atatürk Caddesinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla birlikte “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı.

Klakson çalarak konvoy oluşturan, meşale yakıp şarkılar söyleyerek sevinç gösterilerinde bulunan partililere katılan AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, kendilerini bekleyen vatandaşlara teşekkürlerini içeren konuşmalar gerçekleştirdi.

Konuşması sık sık “Recep Tayyip Erdoğan” ve “Başkan Erdoğan” sloganlarıyla kesilen İl Başkanı Av. Celalettin Köse, parti binası önünde toplanan kalabalığa “Zaferimiz kutlu olsun” ifadeleriyle seslendi. Köse, seçimler sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin seçimle gelen ilk Başkan’ı olduğunu belirterek, Gümüşhane’nin 26.dönem milletvekilleri Akgül ve Pektaş’ın da yeniden seçildiğini söyledi.

“Gümüşhanemiz altın çağını yaşamaya devam edecektir”

Gümüşhane’ye hizmetlerin 27.dönemde de artarak devam edeceğini kaydeden Köse, “AK Parti hükümetleri döneminde Gümüşhanemiz altın çağını yaşamaya devam edecektir. Bu seçimde kazanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz Türk milleti ve dünyadaki tüm mazlum coğrafyalardır” dedi.

“Başkan bize Reis’i getir”

Konuşması sırasında kalabalığın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek “Başkan bize Reis’i getir” sloganlarını da cevaplandıran Köse, “Şuanda Türkiye sıralamasındayız. Rekor dedik, rekorlara ulaştık. İnşallah Cumhurbaşkanımız ilimize teşrif edeceklerdir” şeklinde konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise “Zaferimiz hayırlı olsun” diye başladığı konuşmasında parti teşkilatlarına ve AK Parti’ye gönül ve destek veren herkese teşekkür etti.

Başkan Çimen, “Dik dur eğilme, Gümüşhane seninle” sloganları arasında “Gümüşhane kazandı, birlik beraberliğimiz kazandı, milli irade kazandı, dünya mazlumları kazandı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ve Gümüşhane’nin 24 Haziran’da tarih yazdığını vurgulayan AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de “Gönül coğrafyamızda yaşayan tüm mazlum millete bugün bayram yaşatıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun” diyerek sözlerine başladı.

“Yıkım ekibine fırsat vermediğiniz için Allah sizlerden razı olsun”

Milletvekili Akgül, “Bu ülkenin geleceği, torunlarımızın, çocuklarımızın geleceği için, yıkım ekibine fırsat vermediğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Bu demokratik bir yarıştı. Bu süreçte yaşanan tüm olumsuzlukları unutuyoruz, hep birlikte kardeşçe Gümüşhanemize ve ülkemize hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Bugün Tel Aviv’de bayraklar yarıya indirilebilir, bugün Washington, Pensilvanya PKK yastadır”

Bu demokratik yarışın kazananının Türk milleti olacağını dile getiren Akgül, “Ama inanın ki bu yarışta kazanan yalnızca Türk milleti değil, bütün gönül coğrafyamıza yaşayan 2 milyar mazlum millet bu seçimin, zaferi ve galibidir. Bundan sonra hep birlikte el ele, gönül gönüle, omuz omuza verip ilimize ve ülkemize hizmete devam edeceğiz. Biz Gümüşhane olarak hep biriz, hep beraberiz, hep bir ve beraber olacağız. Bugün Tel Aviv’de bayraklar yarıya indirilebilir, bugün Washington yastadır, bugün Pensilvanya yastadır, bugün PKK yastadır. Bu yas ve matemleri sonsuza kadar devam edecektir. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Seçim gününde amcası Niyazi Pektaş’ı Köse ilçesine bağlı Yuvacık köyünde toprağa veren AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş da Arif Nihat Asya’nın “Dua” adlı şiirini okuyarak parti önünde toplanan vatandaşları selamladı.

“Hizmetlerimize nerede kalmıştık’ diyerek devam edeceğiz”

Gümüşhane’ye sözleri ve sevdaları olduğuna değinen Pektaş, “Yarın yepyeni bir güneş doğacak. Yarın güneş bir başka doğacak. Harşit bir başka akacak. Gümüşhaneliler bu meydanlarda daha bir dik yürüyecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başkanı Allah’ın izniyle bundan sonra ‘Ey Amerika’ diyerek daha gür haykıracak, daha gür bir sesle ‘Katil devlet İsrail’ diyecek. Yarından itibaren ‘Hizmetlerimize nerede kalmıştık’ diyerek devam edeceğiz. Çünkü bizim Gümüşhane’ye sözümüz, sevdamız var” dedi.

Programda konuşmacıların tamamı geçtiğimiz haftaya kadar seçim çalışmalarına katılan ve 4 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonucu dün akşam hayatını kaybederek bugün toprağa verilen İl Disiplin Kurulu Başkanı ve eski İl Başkan Yardımcısı Recep Eleman’ı anarken, programın sonunda tüm şehitler ve ölmüşlerin ruhuna Fatiha okundu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Milletvekili seçimlerinde yüzde 56,9 oranında AK Parti, yüzde 20,7 oranında MHP, yüzde 11,5 oranında İYİ Parti, yüzde 7,2 oranında CHP ve yüzde 2 oranında SP’nin oy aldığı Gümüşhane’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yüzde 77,1 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 12,8 oranında Muharrem İnce, yüzde 8 oranında Meral Akşener, yüzde 1,6 oranında Temel Karamollaoğlu’nun oy aldığı Gümüşhane’de AK Parti iki milletvekili çıkarırken, Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği oyla da Türkiye’de rekor kıran iller arasına girdi.