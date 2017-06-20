Gümüşhane’de çilek hasadı başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, merkeze bağlı Boyluca köyünde bakanlığın desteğiyle 6 dönüm alanda çilek üretimi yapan Yüksel Yılmaz’ ziyaret etti. Üreticiyle bir süre sohbet eden Birşen, çilek yetiştiriciliğini Gümüşhane’de yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

“41 dekar alanda 19 üreticiye tamamen hibe bahçe kurduk”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteği ile Kürtün’de 19 dekar, Torul’da 2 dekar, Merkezde 10 dekar ve Kelkit’te 10 dekar olmak üzere toplam 41 dekar alanda 19 üreticiye tamamı hibe olmak üzere damla sulama sistemi kurulu ve malçlı çilek bahçeleri kurulduğunu ifade eden Birşen, ayrıca üreticilerin 2017 yılında ekonomik ömrünü tamamlayan çilek fidelerinin de yenilenerek 50 bin adet çilek fidesi dağıtımı yapıldığını dile getirdi.

“Çilek gelir getirici, karlı bir ürün”

Gümüşhane’nin coğrafyası ve ikliminin çilek yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu ve çileğin gelir getirici, karlı bir ürün olduğunu ifade eden Birşen, “Çileğin farklı aroması, şeker oranı yüksek ve raf ömrü uzun olması dolayısıyla ilimiz için ideal bir ürün olduğunu gördük. Kurumumuzda görev yapan teknik elemanların işin başından sonuna kadar içinde bulunmak suretiyle hem malçlama kısmını, naylon çekimini, naylon altında sulama sistemi döşenmesi ve fidelerin dikimi olmak üzere tüm safhalarında İl Müdürlüğümüzün teknik personellerinin düzenli olarak tarlalarda kontrol yapıyor ve teknik destek veriyorlar. Amacımız önümüzdeki yıllarda da Gümüşhane’de alternatif ürün olarak, çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak” dedi.

“Dönümüne 2 ton ürün alıyorum”

Çilek üreticisi Yüksel Yılmaz da ürettiği çileklerin doğal olması nedeniyle büyük ilgi gördüğünü kaydederek, “Gerek çiçek, gerekse meyve döneminde ilaç kullanmayarak, sulamayı da damla sulama sistemiyle yapıyorum. Her türlü kaybı göz önüne alarak kesinlikle ilaçlama yapmıyorum. Pazar sıkıntımız hiç yok, hatta gelen taleplere yetişemiyoruz. Dönümüne 2 ton ürün alıyorum. Bir dönüm arazide 10 bin TL gelir elde ediyoruz” diye konuştu.