Gümüşhane'de Cumhuriyet Bayramına coşkulu kutlama

Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet bayramının 95.yıldönümü düzenlenen coşkulu törenle kutlandı.

Dün Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program kapsamında Gümüşhane Valisi Okay Memiş bugün sabah saatlerinde makamında tebrikleri kabul etti.

Kutlama programı ise 15 Temmuz Zafer Meydanında gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını gerçekleştiren Vali Memiş, Türk milletinin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95.yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun işgalinin bu coğrafyada tarih boyunca görülmemiş ölçüde ağır ve büyük bir işgal olduğunu hatırlatan Vali Memiş, “Milletimiz özgürlüğünü, bağımsızlığını, namus ve şerefini düşman idaresine bırakmayı asla kabul etmemiştir. Bu mücadelede mazisi insanlık tarihi kadar eski olan büyük bir milletin ve onun kahraman evlatlarının izleri vardır. Milletimiz tüm dünya milletlerinin hayret dolu bakışları altında yedi düvele karşı gerçekleştiği mucizevi zaferi ya istiklal ya ölüm parolasıyla elde etmiştir. Bu asil kahramanlık destanı içinde vatanının her karış toprağını şehit kanıyla sulamak ve şehadet şerbetini içmek için birbirleriyle adeta yarış eden kahramanların destanı vardır. Bu asil mücadelede Malazgirt'te zalim ve mağrur Bizans'ın hükümdarını dize getiren inanç ve imanı izleri vardır. İstanbul önlerinde aşılmaz denilen surları kağıttan bir kaleymiş gibi ezip geçen kudret ve kuvvetin izleri vardır. Ve yine Samsun'da yeniden şahlanışın, milli iradeyi hakim kılmak çekilen sıkıntıların hatırası vardır” dedi.

Şiir dinletinin ve halk oyunları ekiplerinin geleneksel ve stilize dalda halk oyunları gösterilerini sergilemesinin ardından Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalındaki yarışmalar ile Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Spor gösterileri sırasında Vali Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, geçtiğimiz günlerde 18 yaş altı 55 kilogram sol kolda Dünya Bilek Güreşi şampiyonu olan Şükriye Yılmaz'la bilek güreşi yapması renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrenci Melike İclal Canlı'nın gençlik adına konuşma yaptığı programda Grup Canca söylediği kahramanlık türküleriyle alanda bulunanları coşturdu.

Alanı dolduran öğrenci ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırarak söylenen türkülere eşlik ederken konserin ardından bu kez halk oyunları eğitmenlerinden oluşan grup hünerlerini sergiledi. Bu sırada protokol üyeleri ve vatandaşların da katılımıyla halay halkası büyüyerek alanı tamamen doldurdu.

Etkinlik geçit töreninin ardından sona erdi.