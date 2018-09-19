Gümüşhane'de ‘Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın' projesi başladı

Gümüşhane'de sürücülere emniyet kemeri kullanma alışkanlığı kazandırmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan ‘Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın' projesi açılış töreni gerçekleştirildi. Törende protokol üyeleri alkol gözlüğüyle penaltı vuruşu yaptı, emniyet kemeri simülasyon aracına bindi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emniyet kemeri, hız ve seyir halinde iken cep telefonu kullanılmaması ile ilgili talimatlarının ardından Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, hazırladığı ‘Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın' adlı projesini hayata geçirdi.

Gümüşhane'de erkeklerin yüzde 24'ü, kadınların yüzde 58'i kemer takıyor

Proje kapsamında Gümüşhane Üniversitesi ile ortaklaşa şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen çalışma sonucunda Gümüşhane'de emniyet kemeri takma oranının erkek sürücülerde yüzde 24, kadın sürücülerde yüzde 58 olarak belirlenmesinin ardından toplumun bu konuda bilinçlenmesi için eğitim programlarında özellikle ebeveynlerini araç kullanırken en çok uyaran kesim olan çocuklar üzerine ağırlık verildi.

Proje kapsamında hazırlanan afiş ve broşürler il merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlere asılırken, şehrin ileri gelenleri tarafından da projenin desteklenmesi sağlanarak Gümüşhane'de bu konuda güçlü bir sinerji oluşturulması hedefleniyor.

Görsel olarak şehrin tamamında emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırılması amacıyla yürütülecek yoğun kampanya öncesinde özellikle önümüzdeki bir yıl boyunca devam edecek projenin açılış töreni 15 Temmuz Zafer Meydanında gerçekleştirildi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse kurum müdürleri, çocuk ve ailelerinin katıldığı etkinlikte öğrencilere boyama kitabı, kalem, anahtarlık, kırmızı düdük dağıtımı gerçekleştirildi.

“Araç kullanırken cep telefonu kullanmak intihar demek”

Alanda oluşturulan pistte anaokulu öğrencilerinin akülü araçlarla gezdirildiği etkinlikte konuşan Vali Okay Memiş, araç kullanırken cep telefonu kullanmanın intihar demek olduğunun altını çizerek, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün Türkiye duble yollarla çevrildi. Ama bu sefer de hız artmaya başladı. Yolların kalitesi arttı ama hız da arttı. Böyle olunca trafik kazalarında da azalma olduğunu görmüyoruz. Biz bakanlık olarak bu konuya çok dikkat ediyoruz. Bayram tatilleri ve diğer tatillere bakıyoruz vatandaşlarımız mutluluk paylaşacakken tam tersine maalesef yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybediyor ve o mutluluk acıya ve kedere dönüşüyor. Burada eğitim çok önemli. Bunu hayat tarzı haline getirmemiz lazım. Yurt dışına gidince imreniyoruz yola adım atınca arabalar hemen duruyor diye. Bu bir yaşam tarzı. Bunu sağlamamız lazım. Bu durum küçük yaşlarda başlıyor. Bunu çok önemsiyoruz. Ben bu projenin hayırlar getirmesini diliyorum. Gümüşhane'de yaşayan bütün vatandaşlarımıza kazasız belasız günler temenni ediyorum” dedi.

“Kazalarda hayatını kaybeden, yaralanan ve sakat kalan vatandaşların büyük bir çoğunluğu emniyet kemeri takmadığı belirlendi”

İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ise Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının yüzde 89'unun sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, bu kazalar sonucu olay yerinde hayatını kaybeden, yaralanan ve sakat kalan vatandaşların büyük bir çoğunluğunun emniyet kemeri takmadığının tespit edildiğini söyledi.

Bu bağlamda Gümüşhane'de yapılacak eğitim, denetim ve bilgilendirme ile sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanma alışkanlığının kazandırılarak özellikle şehir içerisinde emniyet kemeri kullanma oranının yukarılara çekilmesinin hedeflendiğini kaydeden Karataş, “Bu hedef doğrultusunda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları kapsamında ülkemizde yaşanan bu olumsuz tabloyu değiştirmek adına, kararlı bir şekilde 81 ili kapsayan emniyet kemeri, hız ve seyir halinde iken cep telefonu kullanılmaması ile ilgili Valimizin de desteği alınarak ilimizde çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Bu amaca yönelik olarak ilimizde trafik kazalarında can kaybı ve yaralanmaları en az seviyeye indirebilmek, il genelinde halkımızın tamamına araç kullanırken ve araç içerisinde yolcu olarak seyahat ederken Emniyet kemeri kullanma alışkanlığı kazandırmak amacıyla “Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın” projesine Valimizin olurları ile başlanılmıştır. Proje kapsamında ilköğretim öğrencilerine, yıl içerisinde sürücü olmaya aday lise son sınıf öğrencilerine, kamu kurum personeline ve vatandaşlarımıza Emniyet Kemeri kullanımının önemi konusunda bilgilendirici eğitimler verilerek farkındalık oluşturulacaktır” diye konuştu.

“Amacımız emniyet kemeri takma oranını yüzde 100'e çıkarmak”

Proje kapsamında Gümüşhane Üniversitesi ile koordine kurularak proje öncesi emniyet kemeri kullanım oranı ile proje esnasında ve sonrasındaki emniyet kemeri kullanım oranlarının da her ay sayılarak analizlerinin yapılacağını dile getiren Karataş, “Bu doğrultuda proje öncesi Gümüşhane Üniversitesi koordinesinde farklı noktalarda sayım yapılmış, sayımlar sonucu ilimizde emniyet kemeri takma oranının erkek sürücülerde yüzde 24, bayan sürücülerde bu oranın yüzde 58 olduğu görülmüştür. Emniyet kemeri ile hayata bağlanın projesi kapsamında Trafik kazalarında can kaybı ve yaralanmaları en az seviyeye indirmek, halkımıza emniyet kemeri kullanma alışkanlığını kazandırmak ve uzun vadede bilinçli sürücüler yetiştirmek amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapılarak emniyet kemeri kullanımı konusunda vatandaşlara duyarlılık oluşturulması, emniyet kemeri kullanım oranının ilimizde yüzde 100'e çıkarılması amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Memiş, Başkan Çimen ve diğer protokol üyeleri ilk olarak TÜBİTAK tarafından yapılan ve takanın görmekte zorluk çektiği, alkol alanlar gibi gördüğü “Alkol gözlüğü” denilen gözlüğü takarak mini kaleye penaltı atışı gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan bu anda bazı protokol mensuplarının topa vuruş bile yapamamaları dikkatlerden kaçmadı.

Daha sonra emniyet kemeri simülasyon aracında gerçekleştirilen uygulamayı takip eden protokol üyeleri öğrencilerden sonra kendileri de bu araca bindi. Vali Memiş, Başkan Çimen, AK Parti İl Başkanı Köse ve Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beyler Kara, 5 kilometre hıza ayarlı ve ters dönüp takla atan araçtan sonra indikten sonra emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladıklarını söyledi.

Program emniyet kemeriyle ilgili sinevizyon gösterisi, öğrencilere çeşitli hediyelerin dağıtılması ve anaokulu öğrencilerinin akülü araçlarla oluşturulan pistte trafik kurallarının anlatılarak gezdirilmesiyle son buldu.