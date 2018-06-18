Gümüşhane’de en uzak köyün yolu da betonla kaplandı

Son yıllarda İl Özel İdaresi, KÖYDES ve diğer kamu kaynaklarıyla yapılan çalışmalarla köy sayısı bazında asfalt oranı yüzde 84’e ulaşan, bin 392 kilometrelik birinci derece köy yolunda da bin 45 kilometreyi aşan asfalt miktarıyla kilometre bazında yüzde 75 seviyesine ulaşılan Gümüşhane’de köylerin yaşam standartları yükseltilmeye devam ediyor.

Bu bağlamda il merkezinde yaklaşık 100 kilometre uzaklığıyla en uzak köylerden birisi olan Alçakdere köyünün Boğalı yol ayrımından sonraki toprak kısmında KÖYDES kapsamında ihalesi yapılan beton yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Projelendirme ve kontrollük hizmetleri İl Özel İdaresi teknik personeli tarafından yapılan ve KÖYDES tarafından finanse edilen proje ile şehir merkezine en uzak köy konumundaki Alçakdere köyü de toprak yoldan kurtuluyor.

Yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki beton yol çalışmasıyla toprak yoldan kurtularak tarihi boyunca ilk kez konforlu yola kavuşacak olan köyün yaz aylarında 300’e ulaşan haneye ulaştığını kaydeden köy muhtarı Beyler Bal, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yolda çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bal, “Beton yolda çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 400 yıldır köyümüz burada. İlk defa böyle konforlu bir yola kavuşuyoruz. Yaz aylarında 300 haneye ulaşıyoruz. Başta Valimiz olmak üzere milletvekillerimiz, Özel İdare yetkililerimiz ve teknik personelimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.