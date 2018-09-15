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Gümüşhane'de ev yangını: 3 evde maddi hasar oluştu

Gümüşhane’de bir evde başlayan ve kısa sürede samanların etkisiyle diğer evlere sıçrayan yangında maddi hasar oluştu.

Gümüşhane'de bir evde başlayan ve kısa sürede samanların etkisiyle diğer evlere sıçrayan yangında maddi hasar oluştu.


Gümüşhane'de merkeze bağlı Sarıçiçek Köyü'ndeki bir evde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Evin üst katında bulunan samanlarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evin etrafında bulunan diğer evlere de sıçrayan yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, Arzular-Kabaköy beldesi ve Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri de takviye olarak çağrıldı. Yaklaşık 4 saat süren yangın. ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yangının etkilendiği 3 evde maddi hasar meydana geldi.

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