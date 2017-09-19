Gümüşhane’de Gaziler Günü kutlamaları

Gaziler Günü nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Gümüşhane Şehit Yakınlarına ve Gazilerine Yardım Derneği temsilcisi Gazi Kaanoğlu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törende günün anlam ve önemiyle İl Jandarma Komutanlığı adına konuşan Jandarma Binbaşı Serdar Çelik, Türk milletinin her ferdinin bugün yaşadığı hayatın geçmişteki ve günümüzdeki kahramanlıklar ve destanlar üzerine kurulu olduğunu bildiğini ve bu nedenle de gaziler ve şehitlerin insanların gönüllerindeki yerinin emsalsiz ve tartışmasız olduğunu söyledi.

Gaziler adına konuşan Gazi Hüseyin Cahit Kaya ise tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğuna değindi.

Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Yağmur Aktaş’ın "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor”, Güray Kayhan’ın da “Antepli Şahin” isimli şiirleri okumasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle anıt önündeki tören sona erdi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törenin ardından Gazileri makamında kabul eden Gümüşhane Valisi Okay Memiş, gazilerle bir süre sohbet ederek, 19 Eylül Gaziler Günü’nü tebrik etti.

“Bir toprak parçasının vatan olabilmesi için orada verilen mücadele çok önemli”

Kabulde yaptığı konuşmada, ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerin artık sadece anne babalarının değil bütün Türk Milletinin evladı olduğunu ve şehit yakınları ve gazilerin de yine yüce Türk Milleti ve Türk devletine emanet olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Bir toprak parçasının vatan olabilmesi için orada verilen mücadele çok önemli. Orada gecesini gündüzüne katan askerimiz, polisimiz, jandarmamız, resmi ve sivil erkân bu mücadeleyi ne kadar çok verirse bu toprak parçası o kadar vatan olur. Türk Milleti de tarih boyunca bu özellikleriyle temerküz etmiş bir millet” dedi.

“Siz gazilerimiz Anadolu toprağını bizlere vatan kalmış insanlarsınız”

“Siz gazilerimiz Anadolu toprağını bizlere vatan kalmış insanlarsınız” tespitinde bulunan Vali Memiş, “Kore’de, Kıbrıs’ta, terörle mücadelede hayatlarını hiçe sayarak, bu toprağın vatan olarak adlandırılabilmesi için yeri geldiğinde kanını akıtmış insanlarsınız. Yine şehitlerimiz de aynı şekilde bizlerin huzur içinde yaşayabilmemiz için hayatlarını hiçe saymış kardeşlerimiz. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de zaten bu müjdeyi veriyor bizlere” şeklinde konuştu.

“Mücadelemiz devam edecek. Bu mücadelede hepimiz elimizden geleni yapacağız”

Güvenlik güçlerinin günümüzde de ülkenin birçok yerinde mücadeleye gece gündüz devam ettiğini dile getiren Vali Memiş, “Uluslararası güçlerin, emperyalist güçlerin taşeron kullanarak, vekaleten ülkemizle savaştığını görüyoruz. Bu örgütlerin hepsi taşeron. Şu coğrafyada bile PKK terör örgütü var. Ne işi var PKK’ın burada? Bu bile terör örgüt olduğunu, uluslararası örgütlerin ülkemizi yıpratmak için, doğrudan savaşamayınca dolaylı olarak savaştığını gösteren çok ciddi kanıttır. Onun için mücadelemiz devam edecek. Bu mücadelede hepimiz elimizden geleni yapacağız. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize, sizlere hayırlı uzun ömürler diliyorum. Gaziler Günü’müz kutlu olsun. Allah askerimizi, polisimizi, jandarmamızı korusun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Törenlere Vali Memiş’in yanısıra Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, askeri ve mülki erkan, kurum müdürleri, Gümüşhane Şehit Yakınlarına ve Gazilerine Yardım Derneği yöneticileri, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.