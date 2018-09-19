Gümüşhane'de Gaziler Günü kutlamaları

Gümüşhane'de 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir dizi kutlama programı düzenlendi.

Program kapsamında ilk tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtında gerçekleştirildi. Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Celil Tanguroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı adına Jandarma Yarbay Serdar Çelik bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Meydan Savaşından sonra 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince gazilik unvanının verildiğini, bu tarihin Gaziler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Yarbay Çelik, Türk milletinin her ferdinin yaşadığı hayatın geçmişteki sıkıntılar ve acıların üzerine kurulu olduğunu bildiğini, bu nedenle de gazilerin ve şehitlerin yaşayanların gönlündeki yerinin emsalsiz ve tartışmasız olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu bölge ve stratejik konumu nedeniyle daima düşmanların hedefi haline geldiğini kaydeden Çelik, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin de her zaman canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını hedef alan her saldırıyı binlerce şehit verme ve gazi olma pahasına korumasını bildiğini ifade etti.

Gazilerin birlik ve beraberliğin, yurt sevgisinin, özgürlük ve bağımsızlığın en değerli unsurları olduğunu dile getiren Çelik, Türk milletinin övünç kaynağı olan gazilerine vefa borcunu hiçbir zaman unutmayacağının altını çizdi.

Gaziler adına konuşan Gazi Ali Erkan ise Türk milletinin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğunu, bu nedenle de tarihi boyunca birçok savaşta birçok insanını şehit ve gazi verdiğini hatırlattı.

Erkan, dış düşmanlara ve onların içteki işbirlikçilerine karşı Türk milletinin şerefle vatanını korumaya devam edeceğinin altını çizerek konuşmasını sonlandırdı.

Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle anıt önündeki tören sona ermesinin ardından Gazileri makamında kabul eden Gümüşhane Valisi Okay Memiş, gazilerle bir süre sohbet ederek, 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik etti.

Burada yaptığı konuşmada ülkenin bölünmez bütünlüğü için hayatını kaybeden bütün şehitleri rahmetle anıp gazilere de Allah'tan şifa dileyen Vali Memiş, “Şehit analarının hepsinin ellerinden öpüyoruz. Gazilerimizin, şehitlerimizin yakınları bizlere emanet. Sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu özellikle ifade ediyoruz. Sizlere ne yapsak azdır. Onların hayatları pahasına verdiği mücadelenin neticesinde bağımsız bir Türkiye olarak yaşıyoruz. Bağımsız Türkiye'yi aynı zamanda kalkındırmak ve geliştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.

Ahiret gününde şehitlerin ‘Biz bu topraklar için canımızı feda ettik. Bu genç yaşta şehadet mertebesine erişirken sizler ne yaptınız?' sorusuna karşı mahcup olmamak için büyük bir çaba ve özveriyle mücadele ettiklerini ifade eden Vali Memiş, “Başta bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini minnet ve saygıyla anıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere her zaman verdiği talimat şehit aileleri ve gazilerimizin yanında olmamız yönünde. Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde bu destek artarak devam ediyor. Bundan dolayı da bizler çok mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

Ülkenin bölünmez bütünlüğü için terör örgütlerine karşı mücadelelerinin devam ettiğini dile getiren Vali Memiş, “Gümüşhane Jandarması 24 saat operasyonda. Emniyet müdürlüğümüz 24 saat sizlerin can ve mal emniyetini tesis etmek için görevinin başında. Gece gündüz sırf vatandaşımızın burnu kanamasın, tırnağına dahi bir şey olmasın diye görevde. Asayiş ve diğer olaylar açısından Türkiye'nin en güvenli ve en huzurlu iliyiz. Buna mukabil kırsal alandaki sayıları çok az olan terör örgütleri mensuplarıyla da mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Hep beraber bu mücadeleyi yapıyoruz. Bu ülke çok stratejik bir ülke. Bereketli hilal denilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Atalarımız binlerce yıldır bu coğrafyaya hakim olmuşlar. Dolayısıyla bizler de bu coğrafyayla birlikte gönül coğrafyamız olan Balkanlar, Güney Afrika, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri coğrafyasındaki etkinliğimizi, mazlum milletin yanında olma mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Programa Vali Memiş'in yanısıra Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, askeri ve mülki erkan, kurum müdürleri, Gümüşhane Şehit Yakınlarına ve Gazilerine Yardım Derneği ve Muharip Gaziler Derneği yöneticileri, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.