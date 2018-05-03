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03 Mayıs 2018 14:07

Gümüşhane’de genç çiftçilere 558 büyükbaş hayvan dağıtıldı

Gümüşhane’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projesi kapsamında Büyükbaş Hayvancılık Projesinden yararlanmaya hak kazanan 93 genç çiftçiye 2 Milyon 790 bin TL değerindeki 558 adet damızlık düveleri kurayla teslim edildi.

Gümüşhane’de genç çiftçilere 558 büyükbaş hayvan dağıtıldı

03 Mayıs 2018 14:07


Hacıemin Mahallesi Belediye Mezbahanesinde yapılan dağıtım töreninde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Metin Yalvaç, büyükbaş hayvanların TİGEM tarafından Erzurum’daki çiftliklerden temin edilerek kurumun teknik personelleri tarafından titizlikle seçimlerinin yapıldığını söyledi.


Yalvaç, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Gümüşhane Merkez ilçede 10, Kelkit’te 34, Şiran’da 17, Köse’de 12, Kürtün’de 9 ve Torul’da 11 genç çiftçiye büyükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan toplam 93 genç çiftçiye 2 milyon 790 bin TL değerinde 558 adet büyükbaş hayvanların tesliminin tamamlandığını kaydetti.


Proje kapsamında bakanlık tarafından kişi başına 30 bin TL olmak üzere, 2016 yılında 144 genç çiftçiye, 2017 yılında ise 157 genç çiftçiye toplam 301 proje uygulanarak 9 milyon 30 bin TL hibe desteği verildiğini ifade eden Yalvaç, “Tarım ve hayvancılığın gelişmesine önemli bir katkı sağlayan bu projenin ilimiz çiftçilerinin en üst seviyede yararlanmaları için yaptığımız çalışmalar devam edecektir” dedi.


Törende daha sonra temin edilen damızlık hayvanlar kura yoluyla hak sahiplerine teslimi yapıldı.


Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Metin Yalvaç, Şube Müdürleri, Proje Yürütme Ekibi ile projeden yararlanmaya hak kazanan genç çiftçiler katıldı.




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