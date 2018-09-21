Gümüşhane'de genç çiftçilere arı ve arıcılık malzemesi dağıtıldı

Gümüşhane'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projesi Arıcılık desteklemelerinden yararlanmaya hak kazanan 22 genç çiftçiye 660 bin lira değerindeki arılı kovan ve arı malzemeleri düzenlenen törenle teslim edildi.

Bakanlık tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç çiftçi nüfusunun artırılması amacıyla 2016 yılında başlatılan "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" 2018 yılında da devam ediyor.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında arıcılıkta Gümüşhane'de son üç yılda hibe almaya hak kazanan 69 genç çiftçiye 2 milyon 70 bin TL hibe desteği sağlandığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, “İlimiz arıcılık bakımından son derece zengin bir potansiyele ve zengin bitki florasına sahip. Amacımız bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek ve kullanmaktır” dedi.

İl müdürlüğü olarak her konuda çiftçilerin ve üreticilerin yanında olduklarını ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Birşen, “İl ve ilçelerimizde dağıtımı gerçekleşen arılı kovan ve arıcılık malzemelerinin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

Kurum bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Müdür Yardımcısı Metin Yalvaç, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Selçuk Övez, Arıcılar Birliği Başkanı Niyazi Gül ve genç çiftçiler katıldı.