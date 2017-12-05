Gümüşhane’de Genç Çiftçilere küçükbaş hayvanları dağıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla 2016 yılında başlatılan "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" 2017 yılında da devam ediyor.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında Gümüşhane Merkez ilçede 9, Kelkit ilçesinde 7, Şiran ilçesinde 7, Köse ilçesinde 7, Kürtün ilçesinde 6, Torul ilçesinde ise 1 küçükbaş hayvan yetiştiriciliği koyunculuk projesi kapsamında hibe almayı hak kazanan 37 genç çiftçiye 1 milyon 369 bin TL değerinde bin 369 adet küçükbaş hayvanların dağıtımı tamamlandı, büyükbaş hayvanların teslimi ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

“Proje kapsamında son iki yılda ilimize 9 milyon 30 bin TL kaynak aktarılmıştır”

Konuyla ilgili bilgi veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, “Proje kapsamında Bakanlığımızca kişi başına 30 bin TL olmak üzere, 2016 yılında İlimizde bulunan 144 genç çiftçimize 4 Milyon 320 bin değerinde hibe desteği sağlanmıştır. 2017 yılı içerisinde ise büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 93, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 37, arı yetiştiriciliğinde 20, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde 2, tesisi yapımı ve büyükbaş hayvan alımı için 2, bitkisel üretim yetiştiricilik alanlarında 3 olmak üzere, toplamda 157 genç çiftçimize yaklaşık 4 milyon 710 bin TL değerinde destek sağlanmış olup böylece "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında İlimiz tarımına son iki yılda 9 milyon 30 bin TL kaynak aktarılmıştır. Tarım ve Hayvancılığın gelişmesine önemli bir katkı sağlayan "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi", İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak İlimiz çiftçilerinin bu projeden en üst seviyede yararlanmaları için yaptığımız çalışmalar devam edecektir” dedi.