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31 Ağustos 2018 09:26

Gümüşhane’de Genç Çiftçilerin düveleri teslim edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yürütülen ‘Genç Çiftçi’ projesinde Büyükbaş Hayvancılık desteklemelerinden yararlanmaya hak kazanan 90 genç çiftçiye 2 milyon 700 bin TL değerindeki 450 adet damızlık düve teslim edildi.

Gümüşhane’de Genç Çiftçilerin düveleri teslim edildi

31 Ağustos 2018 09:26


2018 yılı için 162 genç çiftçinin hibe desteği almaya hak kazandığı ve genç çiftçilerin 30 bin liraya kadar hibe alabileceği destek programı için Gümüşhane’de onay verilen 162 projenin toplam bedeli 4 milyon 860 bin TL olarak belirlendi.


TİGEM tarafından Erzurum’daki çiftliklerden temin edilerek kurum teknik personeli tarafından titizlikle seçimleri yapılan düvelerin tamamı kura yoluyla Merkez ilçede Kelkit, Köse, Şiran ve Kürtün ilçelerinde hibe almaya hak kazanan toplam 90 genç çiftçinin tamamına teslim edildi.


Tarım ve hayvancılığın gelişmesine önemli bir katkı sağlayan proje kapsamında kişi başına 30 bin TL olmak üzere 2016 yılında 144 genç çiftçiye, 2017 yılında ise 157 genç çiftçiye toplam 301 proje uygulanarak 9 milyon 30 bin lira hibe desteği verilmişti.




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