Gümüşhane’de göletlere 50 bin sazan yavrusu bırakıldı

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 50 bin adet aynalı sazan balığı yavrusu Kelkit ilçesine bağlı Aşut ve Aziz köylerindeki göletlere bırakıldı.

Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Edip Birşen, proje kapsamında il genelinde şimdiye kadar 550 bin adet balık yavrusunun göletlere bırakıldığını söyledi.

Balık popülasyonunun artırılması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Birşen, “Çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl da proje kapsamında Bakanlığımıza bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 50 bin adet aynalı sazan yavrusunu, Aşut ve Aziz köylerinde bulunan göletlere bıraktık. Umarız popülasyon belli bir noktaya gelene kadar balıkların sayısını azaltacak olumsuz bir durum olmaz” dedi.

Balık stoklarının ve su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sazan balığının kullanıldığını ifade eden Birşen, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, “Göletlerimizi, derelerimizi balıklandırarak ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlıyoruz. İç sulardaki balık varlığını sürdürülebilmek için mevcut göl ve göletlerimizde ekonomik değer taşıyan sazan balığı gibi türlerle balıklandırma çalışmalarına her yıl devam edeceğiz” diye konuştu.

Birşen, göletlere bırakılan yavrular mutlak suretle korunarak, en az bir kez üremelerine imkan tanınmasını, amatör balıkçıların balıklara sahip çıkarak av yasaklarına uymalarını beklediklerini de sözlerine ekledi.