Gümüşhane’de huzur toplantısı

Gümüşhane’de kamu kurumlarında görevli personel ile halkın terör olaylarına karşı bilinçlendirilerek, duyarlılıklarının arttırılmasına yönelik Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gümüşhane Kültür Merkezinde yapılan toplantıda 1989 yılından günümüze meydana gelen 78 terör olayı ve Gümüşhane’de eylem gerçekleştiren PKK/KCK ve TKP-ML/TİKKO terör örgütleri ile FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik il genelinde yürütülen ve devam eden soruşturmalar ele alındı.



“30 yılı aşkın bir süredir PKK terör örgütüyle mücadele”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan, Türkiye’nin 30 yılı aşkın bir süredir PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini belirterek, “Özellikle 2016 yılında PKK terör örgütünün yanı sıra DAEŞ gibi diğer diğer terör örgütleri ve bütün bunlar yetmezmiş gibi 15 Temmuz’da da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık” dedi.



“Terörle mücadele tüm hızıyla devam edecek”

Albay Danışan, 2016 yılının terör olaylarının yoğun yaşandığı bir yıl olduğunu ve 2017 yılına da İstanbul’da ki hain terör saldırısıyla başlanıldığını kaydederek, “Gerek sayın cumhurbaşkanımızın gerek diğer devlet büyüklerimizin de belirttiği gibi terörle mücadele tüm hızıyla devam edecek. İnşallah 2017 yılında öncelikle ilimizden daha sonra Karadeniz’den ve tüm ülkeden terör tasfiye olacak. Bunun için bütün çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.



“Gümüşhane halkı hep yanımızda oldu”

Gümüşhane’de terörle mücadele konusunda muhtarların ve vatandaşların desteğini ayrıca vurgulayan Albay Danışan, “Gümüşhane de göreve başladığımdan beri terörle mücadeleye devam ediyoruz. Bu mücadelede valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, bütün kamu kurumları yanımızda oldu ama ben özellikle muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza da ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Yaptığımız bütün faaliyetlerde tüm Gümüşhane halkı, muhtarlarımızla beraber yanımızdaydılar. Bahar ve yaz aylarının başlamasıyla birlikte biz jandarma olarak emniyet müdürlüğümüzle beraber 24 saat arazideyiz. Gerek istihbarat personelimize gerek operasyonel personelimize her türlü yardımı gösterdiler. Evlerini açtılar, sofralarında ki ekmeği paylaştılar, kılavuz olarak önümüze düştüler, şüpheli bir durum gördüklerinde bize bildirdiler. Biz o bölgede şüpheli bir durum tespit ettiysek ve o bölgede askerimiz yoksa muhtarlarımızdan, vatandaşlarımızdan, korucularımızdan rica ettik, gidip şüpheli duruma baktılar. Bu katkılarından dolayı muhtarlarımıza, muhtarlarımızın nezdinde korucularımıza ve vatandaşlarımıza terörle mücadeleye olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan bilgilendirme toplantısının amacının terör konusundaki farkındalığı biraz daha artırmak olduğunu vurgulayan Danışan, terörle hep birlikte el ele verilerek mücadele edileceğini, böylelikle önce Gümüşhane’den daha sonra da Karadeniz Bölgesinden terörün tasfiye edileceğini söyledi.



“Devletimiz elinden geleni yapıyor”

Gümüşhane Emniyet Müdürü Orhan Kar ise devletin Türkiye genelinde olduğu gibi Gümüşhane’de de teknik anlamda elinden geleni yaptığının altını çizerek, “Türkiye genelinde bütün şehirlerde olduğu gibi ilimizde de devletimiz teknik anlamda elinden geleni yapmaktadır. Örneğin, ilimizde kent güvenlik sistemi anlamında 1 buçuk milyonu aşkın bir para harcanarak bir yatırım yapılmıştır. Bunun yanında teknik olarak gönderilen birçok şey var. Yani devletimiz elinden geleni bu uğurda yapıyor ve yapmaya da devam edecektir” şeklinde konuştu.



“Etkin bir mücadele sürdürülüyor”

Asayiş yününden Gümüşhane’de her hangi bir problemin olmadığının altını çizen Kar şöyle devam etti: “Değerlendirdiğimizde olay azlığına göre 3. sırada yer alıyoruz. Güvenli bir şehir olarak bulunuyoruz. Bu da bizlerin olduğu kadar sizlerin sayesinde tabi ki. Ancak 80’li yıllardan itibaren ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de terörle ilgili devam eden bir süreç var. Bu süreçle çeşitli şekillerde mücadele etmekteyiz. En son 2014’ten bu yana Karadeniz Açılım Grubu olarak ilimizde PKK bölücü terör örgütünün mensupları bulunmaktadır. Jandarmamızla birlikte bu konuda etkin bir mücadele sürdürülüyor. Bu bölgede olanların çoğunluğu etkisiz hale getirildi. Kalanlarıyla ilgili olarak da etkisiz hale getirilmesi için gerekli mücadeleyi vermeye devam ediyoruz.”



“Gereken tedbirlerin alınması lazım”

Özellikle muhtarlar ve vatandaşlardan beklentilerini dile getiren Kar, “Örneğin ilimizde bile insanların apartmanının, binasının kapısını kilitlemesi bir güvenlik ifadesidir. Birilerinin gelip, rast gele kapıyı açıp içeri girmesini önler. Ya da İstanbul da günde ortalama 35 tane araç çalınır. Bu çalınan araçların yüzde 50’sinin üzerindekinin kapısı açıktır, kilitlenmemiştir. Araç çalışır vaziyettedir. Burada ifade etmek istediğim şey her şeyden önce bizlerin gereken tedbirleri alması lazım. Gereken tedbirleri aldıktan sonra tamamen bu konuların önüne geçme imkanımız yok ama oldukça yüksek oranda önüne geçme imkanımız var” değerlendirmesinde bulundu.

“Ülkemizin güvenliği söz konusu”

Terör anlamında da farkındalığın olması gerektiğine dikkat çeken Emniyet Müdürü Kar, daha sonra şunları kaydetti: “Eskiden bir sokaktan tanınmayan bir kişi birkaç kez geçtiği zaman onu mahalle sakinleri sorgulardı. ‘Arkadaş sen ne arıyorsun, sana yardımcı olalım’ derdi. Bir ilgi vardı. Günümüze baktığımızda insanlar evlerini kiraya veriyorlar. Kiraya verdiği insanın yüzünü bile görmüyorlar. Sonuç olarak burada ülkemizin güvenliği söz konusu. Yani yurtdışından ya da yurtiçinden gelen insanlar bir şekilde bir yerde kalıyorlar. Ne yapabiliriz konusuna gelince ise gelen insanı sorguladıktan sonra şüphe varsa bildiririz. Ya da diyelim ki geldiğinde kiraya verdiğimiz kişide olumsuz bir şey görmedik. Görmediğimiz halde bu adam muhtara bildirimde bulunmuş mu yani burada oturduğunu beyan etmiş mi etmemiş mi kendimiz belirli güvenlik tedbirlerini alabiliriz.”



“Farkında olmamız önemli”

Herhangi bir şüpheli durum veya kişi görüldüğünde jandarma veya emniyete bildirilmesi gerektiğini ifade eden Kar, “Kırsal alana gelince de görülen aksilikleri neme lazım dememek lazım. Jandarmaya, emniyete bildirmek gerekiyor. Farkında olmamız önemli. İhbar konusuyla ilgili bizimde kabahatli olduğumuz yerler var. Vatandaş ‘ihbarda bulunmak istiyorum ama karşılığında ana adı, baba adı, bir sürü şeyler soruyorlar’ diyor. İsim, soy isim vermek zorunda değilsiniz ama olayı tam olarak anlatmanız lazım. Meselenin neticesinde sizi bilgilendirmemiz amacıyla. En büyük problemlerimizden biri de bunun bizim toplumumuzda ‘ispiyonculuk’ olarak adlandırılmasıdır. Aslında öyle değil gördüğünüz bir kötülük karşısında sessiz kalırsanız ortak olmuş olursunuz o kötülüğe. Yani mutlaka bir şeyler yapmamız lazım” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, terör olaylarına ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Gedik, Gümüşhane ilindeki dağlık ve ormanlık bölgelerde üslenen, barınan, faaliyet gösteren ve eylem gerçekleştiren bölücü terör örgütleri hakkında çeşitli bilgiler verdi.

PKK/KCK terör örgütünün Karadeniz’deki yapılanması ve amacını anlatan Gedik, terörist gruplara yardım/yataklık ve kurye/işbirlikçilik faaliyetleri, bölücü terör örgütüne yönelik son iki yıl içerisinde yürütülen istihbari ve operasyonel faaliyetler sonucunda, çatışma meydana gelen bölgeler ile tespit edilen sığınak ve depolarda ele geçirilen makineli tüfek, silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı, el bombası, telsiz, dürbün, elektronik cihaz ve malzemeler, harita, gübre, jeneratör, akaryakıt, örgütsel dokümanlar ile çok sayıdaki gıda- yaşam ve tıbbi malzemeler, diğer illerden operasyon amacıyla ilimizde bulunan güvenlik güçleri, teröristlerce gerçekleştirilen eylemler, terör örgütünün Karadeniz’deki taktik ve teknikleri, Gümüşhane bölgesindeki terörist gruplar içinde bulunan örgüt mensuplarına ait bilgiler ve sayıları, terörün tasfiyesine yönelik usul ve esaslar, terör örgütüne karşı önümüzdeki dönemde alınacak tedbirler ve dikkat edilecek hususlar, köy muhtarlarının, ihtiyar heyetinin ve korucuların görevleri ile Gümüşhane ili sınırları içerisinde terörle mücadele sırasında şehit olan güvenlik güçlerine ait bilgileri paylaştı.

Toplantı soru-cevap ve görüş önerileri ile son buldu.