Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 19:38

Gümüşhane’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Gümüşhane’de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Gümüşhane’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

21 Haziran 2017 19:38


Edinilen bilgiye göre Trabzon’dan Erzurum istikametine giden Osman Akar idaresindeki 61 DP 961 plakalı otomobil, karayolunun Arzularkabaköy Beldesi yol ayrımı Tohumoğlu-Sobran Köprüsü üzerinde karşı yönden gelen Hüseyin Uzuner yönetimindeki 61 KM 747 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.


Kazada otomobilde bulunan Haktan, Seher ve Esra Pınar Akar ile hafif ticari araçta bulunan sürücüsü Hüseyin, Mücahit ve Ayşe Uzuner yaralandı. Yaralılar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GÜMÜŞHANE HABERLERİ
GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
GÜMÜŞHANE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:26
  • Güneş :04:45
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:04
  • Yatsı :22:03
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!