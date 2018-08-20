Gümüşhane’de iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, ilk kaza, Tekke köyü girişinde gerçekleşti. Aynı aileden 5 kişinin yaralandığı kaza Gümüşhane’den Bayburt istikametine giden Sinan Özsoy (46) yönetimindeki 24 DZ 189 plakalı otomobil Tekke köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refrüje çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazada sürücü Özsoy’un yanı sıra araçta bulunan Neslihan (39), Büşra Nur (20), Ayça (16) ve Tuğçe Özsoy (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kentte meydana gelen bir diğer kaza ise yine Gümüşhane-Bayburt karayolu, Yeni Mahalle, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Bayburt istikametine giden Halil İbrahim Ateş yönetimindeki 29 AD 523 plakalı kamyonet, iddiaya göre önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen ve İl Jandarma Komutanlığında görevli personeli taşıdığı öğrenilen kamyonet ile çarpıştı.

Kazada sürücü Ateş ile birlikte, jandarma personeli oldukları öğrenilen H.Ç, S.B, M.D ve H.İ. Y yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.