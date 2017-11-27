Gümüşhane’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü programı

Gümüşhane’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle program düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Okay Memiş, 21.yüzyılda toplumlarda ve kültürlerde bir değişim yaşandığını daha bireyci, bireyi ön plana alan bir kültür anlayışına doğru gidildiğini söyledi.

Türk kültüründe kadın ve erkeğin her daim yan yana olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Hatta İslamiyet öncesinde de öyle. Türk hakanlarının, kaanlarının yanında hep sultanları var. Başka yerlerde değil, öteleştirilmiş, ötekileştirilmiş değil, kadın her zaman için çok önemli yerde” dedi.

“Hem erkeği hem kadını birey olarak yetiştirmemiz lazım” tespitinde bulunan Vali Memiş, eğitimin önemine vurgu yaparak, “İyi eğitmemiz lazım. Herşeyin başı eğitim. Kadınlarımıza değeri lafta, sözde değil uygulamalarımızda göstermeliyiz. Herşey ailede başlıyor. Eğer eşinize düzgün davranırsanız çocuğunuz onu görüyor. Bu konuda Gümüşhane olarak Türkiye’nin diğer illeriyle mukayese edildiğinde birçok alanda olduğu gibi daha iyi durumdayız” şeklinde konuştu.

Programda daha sonra “Hışır Osman” mahlaslı Gümüşhaneli şair Osman Nebioğlu, şiirlerinden bir demet sundu. Duygusal şiddetin ölene kadar unutulmadığına vurgu yaparak eşine yazdığı şiiri seslendiren Hışır Osman, “Varsın bir dert, yoksun bin dert. Erişilmez servet gibi varsın bir dert, yoksun bin dert” dizeleriyle salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.

Gümüşhane Sanat Tiyatrosu tarafından “Kadın olmak” konulu tiyatro gösterisinin de sahnelendiği programda Avukat Seval Kaçıran’ın “Kadınların hukuksal hakları” konulu sunumunun ardından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından hazırlattırılan sokak röportajlarından ve kadınları bilgilendirme amaçlı sunum gerçekleştirildi.

Programda son olarak Selçuk Çelik tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.