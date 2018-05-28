Gümüşhane’de kadınların yol isyanı

etap Toplu Konutlar’ın ulaşım sorunu konutlarda oturan kadınları isyan ettirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce karayolundan Toplu Konutlar’a ayrılan noktadaki Sağırkaya bölgesinde yapılan ıslah çalışmalarıyla birlikte yolun kapanmasının ardından Gümüşhane Üniversitesi yönetimi de kampüsün toplu konutlara açılan C Kapısını kapatınca özellikle kadınlar ve yaşlıların yol mağduriyeti başladı.

Hiçbir şekilde dolmuşun çıkmadığı konutlara ulaşmak isteyen vatandaşlar yapımına yeni başlanan ve bu nedenle de zaman zaman tehlike saçan yeni KYK yurdu inşaatı yanındaki yolları kullanmak zorunda kalıyor.

Evlerine ulaşmak için ya taksi tutmak zorunda kalan ya da yaklaşık bin metre boyunca dik rampaları yürümek zorunda kalan kadınlar, bir araya gelerek bu sorunların biran önce çözülmesi için basın açıklaması yaptı.

Bağlarbaşı Mahallesi, Turgut Yücel Sokak’ta yapılan 200 konutluk 1. Etap Toplu Konutları’nın sakini olan kadınlar, önceki yıllarda üniversitenin C Kapısı sayesinde dolmuş sorunu yaşamadıklarını fakat üniversite yönetiminin kapıyı kaya ıslahının başladığı tarihlerde sadece sivil araçların giriş çıkışına değil, üniversite personelinin de araçla giriş çıkışına, dolmuşlara da kapatmasını eleştirdi. Kadınlar, “Bu iş başladığından beri ne pazara gidebiliyoruz ne de çarşıya. Dolmuş bu mahalleye gelemediği için mecburen yolda inip yaklaşık bin metre yürüyoruz. Eskiden dolmuş kapımıza kadar çıkıp üniversitenin içinden geçiyordu. Şimdi çalışmanın hemen ardından üniversitede de kapı kapandı. Bu kadar insanın mağduriyeti nasıl çözülecek. Okullar kapandı. Bari yaz tatili süresince üniversite yönetimi kapıyı açsın. Kaya ıslah çalışması okullar açılıncaya kadar biter ve bu sorun bu kadar kolay bir şekilde çözülür. Umarız yetkililer sesimizi duyar ve ulaşım hakkımızı bize geri verirler” diye konuştu.