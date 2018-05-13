Gümüşhane’de kamyonet Harşit Çayına uçtu: 2 yaralı

Kazada 2 kardeş hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Trabzon’dan malzeme alıp tekrar Gümüşhane’ye dönen Resul Keleş (25) yönetimindeki 61 LT 856 plakalı kamyonet, sabahın erken saatlerinde Gümüşhane-Trabzon karayolunun Hacıemin Mahallesi Kanberli mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Harşit Çayına uçtu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sürücü Keleş ve yanında bulunan abisi Gökhan Keleş’i (29) araçtan çıkardı.

Alanda hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.