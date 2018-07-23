Gümüşhane’de Karabuğday hasadı başladı

Bu yıl ki deneme ekiminden 100 ton hasat bekleniyor.

Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Karabuğday Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 2018 yılında demonstrasyon amaçlı 3 bin 800 kilogram karabuğday tohumu alınarak yüzde yüz İl Özel İdaresi desteğiyle çiftçilere dağıtımı yapılan ürünlerde hasat mevsimi başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Edip Birşen, proje kapsamında 2 bin 200 kilogramı Kelkit, bin 600 kilogramı ise Şiran ilçesi çiftçilerine olmak üzere toplamda 3 bin 800 kilogram karabuğdayın 37 çiftçiye dağıtılarak 9-11 Nisan tarihleri arasında 612 dekar alanda ekimlerinin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Çiftçiler için yeni bir gelir kapısı olan karabuğdayın katma değeri oldukça yüksek ve insan sağlığı için de son derece faydalı olduğunu belirten Birşen, özellikle gluten içermediğinden çölyak hastaları ve glutensiz beslenenler için alternatif olabilecek bir ürün olduğunu, diğer buğday çeşitlerinin aksine çiçekli ve ballı bir bitki olması nedeniyle Karabuğday’ın artık arıcılık için de bir gelir kaynağı olmaya başladığını kaydederek, “Lif oranı oldukça yüksek bir besin olan Kara buğdayın çiftçilerimiz arasında yayılmasını ve benimsenmesini sağlayıp, hem sürdürülebilir kalkınmayı, hem de kırsal ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yaptığımız çalışmalarda kara buğdayın ekolojik olarak bu bölgeye uyum sağladığını tespit ettik, Deneme parsellerinde dekara 120-150 kg arasında verim değerlerine ulaştık. İlimizde toplamda 100 ton karabuğday hasadı olmasını bekliyoruz” dedi.

Çiftçiler ise 2018 yılında karabuğday yetiştiriciliği konusunda tecrübe sahibi olduklarını ve bir sonraki sezonda tahıl grubuna göre çok daha kazançlı olan bu ürünü ekmeye devam edeceklerini ifade etti.