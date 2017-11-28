Gümüşhane’de KHB Meclis toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Memiş, Merkez ilçe yatırımları açısından Gümüşhane’nin iyi bir performans sergilediğini söyledi.

“Merkez ilçeye bağlı köylerde bu yıl itibariyle asfaltı yapılmayan köyümüz kalmadı”

Merkez ilçenin bütün köy yollarının asfaltlandığını, Torul ve Kürtün’de eksik kalanların da önümüzdeki yıl yapmayı planladıklarını kaydeden Vali Memiş, “Merkezde asfaltı yapılmayan köyümüz kalmadı bu yıl itibariyle. Asfaltlarımızın eksikleri olabilir ama tamamını asfaltladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğim brifingde de bunu arz ettim kendilerine. Dedim ki; ‘İhtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz fakat gücümüzün yetmediği tek bir konu var. Bunu önemsiyoruz. İlimizin toplam nüfusu 180 bin. Yazın 300 bine çıkıyor bu nüfus. Bizim Gümüşhane dışında yaşayan 600-700 bin civarında hemşerimiz var. Yılın yarısını bu hemşerilerimiz memleketlerinde geçiriyor. Dolayısıyla bu büyük şehirlerde yaşayıp da Gümüşhane’ye gelen hemşerilerimiz bizden hep şunu istiyor. Cep telefonları köylerde iyi çekmiyor. Dünyayla bağlantısını sağlanması için köylerde cep telefonlarının iyi çekmesi lazım. Yolları asfaltladık, içme suyu sorunumuz yok, alt yapıyı bir şeklide yapıyoruz’. Bunları arz ettim” dedi.

İl genelinde köy konaklarına bu yıl 1 milyon TL’den fazla yardım yaptıklarını dile getiren Vali Memiş, “Bu yüzden en az 100 kilometre daha az asfalt yaptık. Bu köy konaklarına vatandaşlar biraz yardımcı olmayacak mı? Eskiden imece, salma vardı, köylüler hizmetlere katkıda bulunurdu. Hiç mi kalmadı şimdi?” diye konuştu.

“Bütün köylerimiz turizm potansiyeli ihtiva ediyor, Arap turizmine açmamız gerekiyor bütün köylerimizi”

Kamu hizmetlerinde sınır olmadığını belirten Vali Memiş, “Yolları asfaltladık seneye birlikten merkeze yakın olan köylerde sıcak asfalt yapmayı hedefliyoruz. Maliyeti daha yüksek ama özel idare ekiplerince merkeze yakın köylerden başlamak istiyoruz. Çünkü turizm potansiyelini kullanmak istiyoruz. Bu yıl 300 bin turist ilimize geldi. Köylerimizi turistlerin gezmesini istiyoruz. Bütün köylerimiz adeta turizm potansiyeli ihtiva ediyor. Arap turizmine açmamız gerekiyor bütün köylerimizi. O yüzden yollarımızın standartlarını da yükseltmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Her zaman kapılarının açık olduğunu ve vatandaşların ihtiyaçlarını gidermenin görevleri olduğuna değinen Vali Memiş, “Hiçbir vatandaşımız, köylümüz başka illerin köylerine imrenmeyecek. Şuanda tam tersine bizim köylerimize imreniyorlar. Biz bu yıl 450 kilometre yol asfaltladık. Bu hepinizin başarısıdır. Kamu kaynağını çarçur etmiyor, peşkeş çekmiyoruz. Güç odaklarının, çıkar ve menfaat gruplarının değil, 320 köyün 180 bin nüfusun valisiyiz, herkese eşit mesafedeyiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda 2017 çalışma raporu, 2018 yılı birlik bütçesi görüşülerek 4 milyon 479 bin 917 TL olarak karara bağlandı, İŞGEM projesi kapsamında Gümüşhane Teknoloji Geliştirme ve Girişim Hizmetleri A.Ş’ye yüzde 45 oranında ortak olunması ve birliğe ait iki aracın İl Özel İdaresine devri konuları görüşülüp oylanarak karara bağlandı.

Toplantıda daha sonra Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Demir de konuşmasında muhtarlardan ihtiyaçlar için öncelik belirlemelerini isterken geçtiğimiz yıl ‘Tüm köy yollarını asfaltlayacağız’ diyen Vali Memiş’e hedefin yüzde 100’ünün gerçekleşmesi nedeniyle teşekkür etti.

“Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin kapanması yerine biraz daha güçlenmesini istiyoruz”

Özel İdare’nin köylere 20 kalemden fazla hizmeti götürdüğünü belirten Demir, “bizim canımız. Muhtarlar bu kurumun bir parçası, memuru gibi oldu. Özel İdare’nin bütünşehir projesiyle kapatılması planlanıyor. Biz Özel İdarenin kapanmasından son derece muzdaribiz. Özel İdare kapanırsa köylerimizde hizmetler sıkıntıya düşecek diye tereddüt ve çekincelerimiz var. Okullar ve sağlık evleri köylerde kapatılınca köyler boşaldı, korkarım ki Özel İdareler kapanırsa böyle bir duruma gidilir. Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin kapanması yerine biraz daha güçlenmesini istiyoruz” dedi.

Demir, yaptığı bir araştırmayı da dinleyicilerle paylaşarak muhtarların yüzde 80’inin stres ve sıkıntı nedeniyle kalp hastası olduğunu söyledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Aytaç Akgül, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve merkeze ilçeye bağlı muhtarlar katıldı.