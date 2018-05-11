Ekoturizm Sempozyumu düzenlendi.

Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Vali Okay Memiş, “Sadece kırsal kalkınmanın değil, her şeyin temeli kadındır” diyerek başladığı sözlerini “Ailenin ve toplumların temeli kadın. Kadınları eğitebildiğimiz kadar gelişiyoruz. Onları toplum içinde ne kadar aktif hale getirebilirsek o kadar müreffeh toplum haline geliyoruz” şeklinde sürdürdü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2023 hedeflerine ulaşmanın yolunun kadınları ve toplumu eğitmekten geçtiğini ifade eden Vali Memiş, “Gümüşhane dağların arkasında olan bir şehir. Topoğrafyası itibariyle çok zor. Ya okuyacak ya tüccar olacak buradaki insanlar. Gümüşhane’nin çok önemli bir insan kaynağı var. Zamanında göç vermiş ama o insan kaynağı çok nitelikli, eğitimli ve varlıklı insanlar. Topluma yük değil, toplumun yükünü alan insanlar. Biz Gümüşhaneli hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Çocukları ve gençleri sadece milli ve manevi değerlerle yetiştirmenin yetmeyeceğini, bilimle, fenle, teknolojiyle, irfanla yetiştirmek zorunda olduklarını kaydeden Vali Memiş, “Sadece bir taraf olursa yetmez. Bilimi ve teknolojiyi kullanamayan nesiller hızla yok olup gidecek. Gümüşhane’de yaşayan hiçkimse başka yerlerde yaşayan insanlara imrenmesin istiyoruz. Altyapısını tamamlamış, temel kamu hizmetleri açısından yeterli bir Gümüşhane var. Her yönüyle geleceğe umutla bakan bir Gümüşhane var. Bu sempozyumda ortaya çıkacak sonuçlarla daha ileriye dönük bir Gümüşhane olduğunu düşünüyorum. Moralimizi yüksek tutuyoruz, gençlere güveniyoruz” diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise konuşmasında sadece kırsal kalkınmada değil kadının her yerde olduğunun altını çizerek sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür etti ve her zaman kadınların yanında olduklarını söyledi.

Programın açılışında selamlama konuşması yapan organizatörler Türk Kadınlar Birliği Gümüşhane Şube Başkanı Aynur Çubukçu katılımları için davetlilere teşekkür ederken, Zigana Doğa Okulu Başkanı Savaş Aydın ise oldukça yoğun çalışmaların olduğu bu sektörü sivil toplum örgütleri olarak desteklemek istediklerini söyledi.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan programda ilk oturum “Sürdürülebilir kırsal turizm” başlığıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ilk kadın rektörü olan Gümüşhaneli Prof.Dr. Gülsün Sağlamer’in oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Prof.Dr. Hülya Kalaycıoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kenan Aydın, Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kemal Çelik, Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi İsmail Çalık, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Av.Süreyya Turan ve Zigana Doğa Okulu Başkanı Savaş Aydın sunum eşliğinde belirlenen konularda katılımcılara bilgi aktardı.

Yöre kadınlarının el emeği ile gerçekleşen kermesin ardından ikinci oturum ise “Kırsal turizmde inovasyon ve girişimcilik” başlığıyla gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını Prof.Dr. Hülya Kalaycıoğlu’nun yaptığı bölümde TKB Gümüşhane Şube Başkanı Aynur Çubukçu, işletmeciler Tevhide Eroğlu, Dilek Çimen, Ziraat Mühendisi Hülya Yalvaç, ev hanımı Rabia Köprülü, Avukat Seval Kaçıran ve girişimci ve işletmeci Sibel Kandaz oldun sunumlarını gerçekleştirdi.

Program konuşmacılara katılım belgesi takdim edilmesiyle son buldu.