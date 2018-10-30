Gümüşhane'de kış hazırlıkları devam ediyor

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Gümüşhane'nin yüksek köylerinde kadınlar imece usulü ile kış hazırlıklarını devam ettiriyor.

Sonbaharla birlikte başlayan hazırlıklar kapsamında kış mevsiminde siron, kuru börek, mantı, makarna, erişte olarak tüketilecek kuru yufkaları hep birlikte açan ve kullanım amacına uygun olarak kesen kadınlar daha sonra bu yufkaları odun ateşinde sac üzerinde pişiriyor.

Mahalledeki birçok kadının bir araya gelerek yaptığı çalışmaların ardından birden fazla evin ihtiyacı hazırlanırken, külle sıvanmış saçta pişen yufkalar itinayla istiflenerek uygun şekilde depolanıyor.

Merkeze bağlı Yağlıdere köyünün Merkez Camili Mahallesi sakinlerinden Demir ailesinin bireyleri de bir araya gelerek kış öncesinde son hazırlıklarını tamamladı. Akraba ve komşuların bir araya gelerek atalarından kalan geleneklerini sürdüren kadınlar, yalnız yapılması çok zor olan işleri imece usulü ile kısa sürede tamamlıyor.