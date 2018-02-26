Gümüşhane’de kitap okuma halkaları devam ediyor

Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, Gençlik Liderleri, Türk Telekom Fen Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlikte yazar Tarık Buğra’nın kaleme aldığı “Küçük ağa” adlı eseri okuyan öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Doğan’ı ziyaret ederek okudukları kitap hakkında bilgi verdi.

“Kitap En Güzel Dosttur”

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Müdürü Doğan, “Kitap, bilgi toplumu yolunda en büyük kaynağımızdır. Kitap en güzel dosttur. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte, Osmanlı Devleti’nin durumunu, bir Anadolu kasabası olan Akşehir’den yola çıkarak, kurtuluş mücadelesinin bir bölümün anlatıldığı bu romanı sadece geçmişimizin anlatıldığı değil geleceğimize de ışık tutması ekseninde okunması gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir milletin hal ve geleceği arasında köprü olma özelliği taşıdığını düşündüğüm bu romanında Tarık Buğra, “Küçük Ağa” karakteriyle de bir devleti sembolize ettiği söylenebilir. Bu ve bunu gibi romanlarda karakterleri arasında seçtiğimiz, kendimize rol-model olarak aldıklarımız vardır. Öğrencilerimizin de bu romanda kendilerine örnek alabilecekleri karakterler olmuştur. Tarihin tekerrür etmemesi için, gençlerde tarih bilincinin yerleşebilmesi için tarihi konuları farklı yönleriyle ele alan tarihî romanların okunmasının faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle kitap okuma halkası projesine katılan öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Güzel kitaplar okumuşlar. Okudukları kitaplardan bizlere özet bilgiler verdiler. Hepsini canı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu Yaşta Okuduklarınız, Ömrünüzün Sonuna Kadar Sizinle Olacak”

Kulüp öğrencilerine kitap okumaya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Doğan, "Kalıcı ve faydalı olan okuduğunuz kitaplardır. Mümkünse sizi etkileyen bir ana fikir varsa onu not almakta fayda var. Böylece yeteneğiniz gelişmiş olur. Kitap okumak kadar yazma yeteneğimizin de gelişmesi önemli. Bu yaşta okuduklarınız, ömrünüzün sonuna kadar sizinle olacak” dedi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, Türk Telekom Fen Lisesi Müdürü Mehmet Akif Odabaş ve öğrenciler katıldı.

Program, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.