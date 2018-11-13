Gümüşhane'de köylere bin 118 adet sıvat dağıtıldı

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanarak DOKAP idaresi tarafından desteklenen ‘Gümüşhane Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması' projesi kapsamında köylere bin 118 adet sıvat dağıtıldı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen ve 650 bin liraya mal olan proje kapsamında lurum bahçesinde düzenlenen törenle köy muhtarlarına teslim edilen sıvatlar yayla ve mera alanlarına yerleştirilecek ve böylelikle yem verimi artacak, yem kalitesi yükselecek, hayvansal üretim miktarı artacak, hayvanların sevk ve idaresi kolaylaşacak ve hayvanlar bulaşıcı hastalıklara karşı korunacak.

Törende konuşan Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, 2016 yılından bugüne Gümüşhane il genelinde 770 adet sıvat dağıtılarak yayla ve mera alanlarına yerleştirildiğini hatırlatarak, 2018 yılında bin 118 adet sıvattan 175'inin Kelkit, 125'inin Kürtün, 175'inin Şiran, 175'inin Torul, 68'inin Köse ve 400'ünün Merkez ilçede dağıtılacağını ve toplamda bin 888 sıvat dağıtılmış olacağını söyledi.

Gümüşhane meralarında en önemli sorunlardan birisinin hayvan içme suyu tesislerinin eksikliği ve kontrolsüz otlatma olduğuna değinen Birşen, “Su sorunu, çayır ve mera alanlarımızın neredeyse tamamına yakın bölümünde ciddi sorunlar teşkil etmektedir. Su kaynaklarının yetersiz ve dağınık olması merada bulunan hayvanların su kaynağına ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Mevcut mera alanlarımızdan istenilen verimin alınması için meralarımızın hayvan içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“İlimiz yüzölçümünün yüzde 30'a yakını mera, meralardan daha fazla faydalanmamız gerekiyor”

Gümüşhane'de tarım ve hayvancılığın önemli bir faaliyet ve geçim kaynağı olduğuna değinerek, tarımın dünyada her geçen gün önemini arttırmaya devam ettiğini dile getiren Birşen, “İlimizin mera alanları toplam yüzölçümünün yüzde 30'una yakın, toplam tarım alanımız ise yüzde 22. Bizim hayvancılığı yaparken meralardan daha fazla faydalanmamız gerekiyor. Kurum olarak bu tip projeler geliştiriyoruz. 20 yıl önce bu kadar tarımdan bahsedilmiyordu. Şimdi birçok ürünün borsası oluşturulmuş. Her geçen gün tarım önemini artırıyor” dedi.

“Maliyetleri düşürmemiz için mera hayvancılığına dayalı hayvancılık yapmamız gerekiyor”

Mera varlığı ve hayvan sayısını hesaplayarak sıvatları adaletli bir şekilde dağıtmaya çalıştıklarını ifade eden Birşen, “İstekler her geçen gün devam ediyor, artıyor. Devam edeceğiz bu projelere. Tarımı modern tekniklerle yapmamız lazım. Galvenizli sacdan yapılmıştır, paslanmaz sacdan yapılmıştır. Suyu hayvanımızı getirmemiz lazım. Meraya dayalı hayvancılığı ön plana çıkarmamız lazım. Ot eşittir et. Bizim önce bu ihtiyacı karşılamamız lazım. Maliyetleri düşürmemiz için mera hayvancılığına dayalı hayvancılık yapmamız gerekiyor. Minimum maliyetle maksimum verim elde etmeyi öğrettiler bize üniversitede. Şuanda bizim en büyük sıkıntımız maliyetlerin yüksek olması. Doğru iş ve doğru projelerle yola çıkarsak bu maliyetleri düşürürüz. Hayvanı ahırda besleyip habire yem vererek tarladan yonca, korunga getireceğine hayvanı meraya sürüp 8- 9 ay hayvanın merada otlaması gerekiyor. Yaptığımız tüm projelerde kişi menfaati değil kamu yararını esas alıyoruz. Bunlar hep Türk tarımı için yapılan projelerdir. Bu sıvatların tüm hayvanlarımızın faydalanabileceği alanlara konması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ise köylerde hayvanların içme suyu ihtiyacı tarafından vatandaşların kendi gayretleriyle çimento, kum götürerek bu tür tesisler yaptığını hatırlatarak, bu çalışmanın çok önemli olduğuna değindi.

Sıvatların ilgili muhtarlara önemli görevler düştüğünü kaydeden Demir, “Bu sıvatların uygun yerlere konulması, hayvanların istifade edebileceği yerlere konulması gerekiyor. Bunları uygun yerlere koymanın çok faydalı olacağını düşünüyorum. Gümüşhane'de hayvancılık önemli bir noktaya geldi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları önemli bir ölçüde arttı. Vatandaşlarımız yavaş yavaş artık köye dönerek bu işlerle iştigal etmeye başladı. Bu konuda Tarım ve Orman İl müdürlüğümüzün gayretli çalışmalarına bizlerin de destek olması lazım. Tarım ve hayvancılık bizim için çok önemli. İlimizde muazzam bir hayvancılık potansiyeli var” diye konuştu.

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Aziz Uçar da dağıtılan sıvatların köyün ortak kullanım alanlarına montajının yapılmasının önemine vurgu yaparak kontrollerinin de yapılacağını belirterek muhtarlardan bu konuya gerekli önemin gösterilmesini istedi.

Konuşmaların ardından muhtarlara tek tek sıvatlar teslim edilerek tören sonlandırıldı.