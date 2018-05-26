Gümüşhane’de kurumlararası 4.halı saha turnuvası başladı

düzenlenen Kurumlararası Halı Saha Futbol Turnuvası açılış programıyla başladı.

Gümüşhane Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Şampiyon Halı Sahada başlayan turnuva öncesinde konuşan Belediye Başkanı Ercan Çimen, tüm katılan takımlara başarı dileklerinde bulunarak centilmenlik vurgusu yaptı.

Turnuvayı göreve geldiklerinden beri düzenli bir şekilde yaptıklarını ve bundan sonra da bu turnuvaların devam edeceğini kaydeden Başkan Çimen, “Ramazan ayının bereketinde bu turnuvayı başlattık. Geçen yıl en son sahur yemeğiyle tamamlamıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kuralar çekilirken bile centilmenlik vurgusu yaptığını kaydeden Çimen, “Centilmenlik içerisinde bu maçlar yapılmalı. Bana göre 12 takımın hepsi birincidir. Burada şampiyon takım yok. Şampiyon tüm takımlar. Amacımız birlik, beraberlik içerisinde gerçekleştirmek bu etkinliği. Birbirimizden puan yada puanlar almak için mücadelemizi yapacağız ama bunu centilmenlik içerisinde yapacağız. En önemsediğimiz konu centilmenlik. Birinciye kupamızı vereceğiz en ödül sürpriz olarak vereceğimiz centilmenlik ödülü olacak. İyi oynayan kazansın diyor, bu turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Törende yapılan konuşmalar ve ikramların ardından ilk maç Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü takımları arasında gerçekleştirildi. Bu müsabakanın başlangıç vuruşunu da Belediye Başkanı Ercan Çimen yaptı.

İki grup halinde oynanacak müsabakalar Ramazan ayı nedeniyle akşamları 22.45’te başlayacak. Final müsabakasının 21 Haziran’da oynanacağı turnuvada A grubunda Özel İdare, AFAD, Belediye, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim, Sağlık Müdürlüğü, B grubunda ise Diyanet, Cezaevi, Gençli Spor, Tarım İl Müdürlüğü, KYK ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü olmak üzere 12 kurumun takımı mücadele edecek.