Gümüşhane’de kurumlararası halı saha turnuvası başlıyor

sü düzenlenen Kurumlararası Halı Saha Turnuvası fikstür kura çekimleri yapıldı.

Belediye toplantı salonunda yapılan kura çekimine Belediye Başkanı Ercan Çimen, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Erdem ve Kubilay Bozalan, Belediye Spor İşleri Müdürü Arife Eleman ve halı saha turnuvasına katılan kurum temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Başkan Çimen, turnuvanın birlik ve beraberlik içerisin geçmesini temenni ederek, "Belediye olarak düzenlemiş olduğumuz sosyal etkinliklerimiz kapsamında bu yıl 4. kez kurumlar arası halı saha futbol turnuvası düzenliyoruz. Turnuvamızın birlik, beraberlik, kardeşlik ve centilmenlik içerisinde geçmesini diliyorum. Turnuvaya katılan tüm kurumlara başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Çimen’in konuşmasının ardından turnuvaya katılan Afet Acil Durum Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Belediye, İl Özel İdaresi, Cezaevi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Diyanet Vakfı’nın katıldığı turnuva için fikstür kura çekimi yapıldı.

Halı saha turnuvasının ilk maçı 24 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.