Gümüşhane’de kuşlar için ekilen tarlalar başak verdi

Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler’ sözünden yol çıkan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri 4 yılda 164 farklı noktada toplam 594 dönümlük alanı kuşlar için ekti.

DKMP Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, yaban hayatı için biçilmemek üzere ekilen tarlalardaki buğdayların olgunlaşarak başak verdiğini söyledi.

Kurum olarak 2014-2018 yılları arasında yaban hayatı için 164 adet farklı alanda toplam 594 dönüm tarla ekilerek biçilmemek üzere tamamen yaban hayatına bırakıldığını kaydeden Aydın, bunun yanısıra ayrıca 2016 yılından itibaren de yine yaban hayatı için meyve fidanı dikimi projesi kapsamında 3 bin 220 adet meyve fidanını toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Görevlerinin doğadaki hayvanları yaşatmak olduğunu belirterek bu konuda vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini dile getiren Aydın, köylerden şehirlere göçten dolayı kırsal kesimde tarlaların ekilmediğini, bu durumun yaban hayvanlarının birincil besin kaynaklarının yok olmasına sebep olduğunu belirterek, “Tohumlar ve otların yok olması yaban hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmesine ve sayısının azalmasına neden oluyor. Bu nedenle kurum olarak köylerde yıllardır ekilmeyen tarlalara buğday, arpa, yonca gibi tohumlar ekiyoruz. Bu durum yaban hayatının çoğalmasına sebep oluyor” dedi.

Tarlaları baharda sürüp, sonbahar mevsiminde ektiklerini bütün yabani hayvanların ekilen bu alanlara gelerek hem tohumları hem de yeşillikleri otladığını kaydeden Aydın, ektikleri bu tarlaları kesinlikle biçmediklerini ve bu sayede kışın bu ekinlerin kellelerinin yaban hayvanları tarafından yenildiğini hatırlattı.