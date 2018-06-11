Gümüşhane’de Lavanta Projesi Hayata Geçirildi

Bu bağlamda 94 bin fide toprakla buluşturuldu.

Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce hazırlanıp Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (DOKAP) sunulan bitkisel ve hayvansal üretim konularını içeren 5 milyon TL tutarındaki 8 adet projeden birisi olan lavanta bitkisi yetiştiriciliği için toplam 94 bin fide toprakla buluşturuldu.

Kelkit ve Şiran ilçelerinde önceden belirlenen 10 üreticinin toplam 40 dönüm alandaki tarlaları sürülerek dikim için hazır hale getirilip damlama sulama sistemleri kuruldu.

Doğu Karadeniz Bölgesinde ilk kez yapılacak lavanta yetiştiriciliği ile hem lavanta yağı üretilecek hem de bölge arıcıları için önemli bir nektar kaynağı sağlanmış olacak.

Proje kapsamında Şiran ilçesine bağlı Sarıca köyünde Köksal Tombul’a ait 13 dönümlük tarlada lavanta dikimi töreni düzenlendi.

Törene Şiran Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, DOKAP Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörü Şeref Demir, İl Müdür Yardımcısı Metin Yalvaç, Şiran İlçe Jandarma Komutanı Emre Çapan, Şiran Ziraat Odası Başkanı Turan Erdem ve çiftçiler katıldı.

Şiran Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar burada yaptığı konuşmada Gümüşhane’nin tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, “Arazilerimiz bölündü bizim az bir arazide dahi çok yüksek hasıla elde edeceğimiz ürünleri üretmemiz lazım. Çiftçilerimizin gündeminde hiç olmayan lavanta gibi yüksek hasılat ve yüksek verim elde edeceğimiz ürünleri üreterek, ilçemizde tarımla uğraşan çiftçilerimize önemli bir gelir kapısı olacak” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen ise “İlimizde ürün çeşitliliğini artırmak ve il ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında bu yıl bölgede ve ilimizde ilk kez lavanta dikimi gerçekleştirilmiştir. Lavantanın yağı ve balı çiftçilerimiz için önemli bir gelir kaynağı sağlayacaktır. Lavantanın bölgemiz için alternatif ürün olması ile daha çok kıraç arazilerinde kullanılmayan alanlara dikimi yapılarak tarımsal üretim alanlarımızı artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

DOKAP idaresince kabul edilerek Kalkınma Bakanlığınca onaylanan ve bu yıl uygulamaya koyulan 8 projeye toplamda 5 milyon TL’nin üzerinde destek aldıklarını ifade eden Birşen, “Hazırladığımız Lavanta Yetiştiriciliği projesi kapsamında Kelkit ve Şiran ilçelerimizde bu projeyi başlattık. 94 bin lavanta fidesini Bakanlığımız Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilerek, Kelkit ve Şiran ilçelerinde 10 üretici ile toplam 40 dönüm alanda lavanta yetiştiriciliği yapılacaktır” şeklinde konuştu. Birşen, tıp ve kozmetik sanayide de önemli yer tutan lavanta bitkisinin, önümüzdeki yıllarda ilçede tarımla uğraşan çiftçilere önemli bir gelir kapısı olacağını söyledi.

Süleymaniye Lavanta Kokacak

Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yerleşim merkezi olan Gümüşhane’nin en eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesine 5 bin adet lavanta fidesi dikildiğini belirten Birşen, “Temmuz aylarında maviden mora uzanan çiçekleriyle görsel bir şölen sunan lavanta bitkisi hem yağı hem balı hem de görselliği nedeniyle Gümüşhane’ye ekonomik alanda olduğu kadar turistik anlamda da büyük bir ivme kazandıracak” dedi.

Birşen, “Bu projenin gerçekleşmesinde bize her türlü desteği veren başta Valimiz Okay Memiş’e, Milletvekillerimiz Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş’a üreticilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Törende, DOKAP Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörü Şeref Demir ise 2018 yılında DOKAP İdaresi tarafından Gümüşhane’de uygulanacak olan bitkisel ve hayvansal üretim konularını içeren projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.