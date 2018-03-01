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01 Mart 2018 11:21

Gümüşhane’de mart kapıdan baktırdı

Gümüşhane’de bahar mevsiminin ilk gününde aniden bastıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Gümüşhane’de mart kapıdan baktırdı

01 Mart 2018 11:21

İl genelinde etkili olan yağışın ardından sosyal medyada ‘Mart kapıdan baktırdı’ yorumlarına neden oldu.


Sabahın erken saatlerinde yağmur yağışı şeklinde başlayan ve ardından kar yağışına dönen sistemle birlikte il merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı. Yoğun şekilde gerçekleşen kar yağışının ardından çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı tahmin edilirken, karayollarında ise kazalar meydana geldi.


Özellikle Gümüşhane-Bayburt karayolu Tekke köyü girişinde 15 dakika arayla meydana gelen 2 kaza maddi hasarla atlatıldı. Yolda aniden biriken kar nedeniyle kayganlaşan yolda viraj alamayan araçlar kontrolden çıkarak yan yattı.


Yağışın ardından sosyal medyada “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözüne atıfta bulunularak çok sayıda paylaşım yapıldı. Bahar mevsiminin ilk ayı olan Mart ayının ilk gününde gerçekleşen ve önümüzdeki hafta içine kadar devam etmesi beklenilen yağışlı ve soğuk hava sistemi


Kar yağışıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 1 ve 2 Mart tarihlerinde hafif ve orta şiddette zirai don uyarısı gerçekleştirdi. Tahminlere göre kent merkezinde özellikle Cuma gece hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece olacağı değerlendiriliyor.




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