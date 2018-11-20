Gümüşhane'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları

Gümüşhane'de Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında ‘Hz.Peygamber ve Gençlik' konulu konferans gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa katılanlara gül suyu ikram edilirken, program bitiminde Diyanet İşleri Başkanlığına ait yüzlerce kitap vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Hafta boyunca yapılacak olan etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen programa katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Mevlidi Nebi haftasının bu yıl ilk kez düzenlendiğini hatırlatarak, haftanın hayırlı olmasını diledi.

“Gençlik bir milletin istikbalidir”

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılın temasını gençlik olarak ele aldığını kaydeden Vali Taşbilek, “Gençlik bir milletin istikbalidir. Bundan dolayı özellikle hanım kardeşlerimizden çocuklarımızı, geleceğin gençlerini bu manada çok özellikli, Peygamberi bir ruhla, Muhammedi bir anlayışla yetiştirmeleri ve Peygamber efendimizin ahlakına sahip nesillerle memleketimizin, milletimizin birliğine, dirliğine katkı sağlamalarını rica ediyorum” dedi.

“O anlaşılmadan bu dinin anlaşılması, onsuz bir din asla mümkün değildir”

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda söz alan İl Müftüsü Osman Ayas ise haftanın son Peygamberi daha iyi anlamak üzere kutlandığını hatırlatarak, “Önemli olan onu daha iyi anlayabilmektir. O anlaşılmadan bu dinin anlaşılması, onsuz bir din asla mümkün değildir. Gençlerimiz geleceğimizdir. Biz onu iyi anlayabilir ve iyi anlatabilirsek yarınlarımız bugünden çok daha iyi olacaktır” diye konuştu.

“O'nun doğumu insanlık tarihinin en önemli olayı”

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlattırılan Mevlid-i Nebi sinevizyonunun izlenmesinin ardından “Hz. Peygamber ve Gençlik” konulu konferansını sunmak üzere kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Müftülerinden Halil Bektaş, Peygamber efendimizin doğumunun insanlık tarihinin en önemli olaylarından birisi olduğunu söyledi.

“Her çaresizliğin reçetesi Peygamberimizin sünnetinde”

İnsanlığın bir çıkmaz içinde olduğu dönemde Allah'ın alemlere ışık saçacak Peygamberimizi dünyaya gönderdiğini kaydeden Bektaş, “O rahmet Peygamberi olarak dünyaya geldi. Bir zamana veya bir bölgeye değil, tüm alemlere rahmet olarak geldi. Günümüzde her çaresizliğin reçetesi Peygamberimizin sünnetinde. Çünkü O Allah'ın elçisi” dedi.

Gençliğin insan hayatında fiziksel olarak en verimli, en hareketli ve çok özel bir dönem olduğunu vurgulayan Bektaş, “Gençliğimiz geleceğimizdir. Onları bilgiyle, gönüllerini de doldurarak yarınlara ulaştırmak son derece önemlidir” sözleriyle gençlere Hz.İbrahim'i örnek olarak anlattı.

“Gençlerimizi ilim ve hikmetle donattığımızda geleceğimiz çok iyi olur”

Peygamberimize gençlik yıllarında “Muhammed-ül Emin” denildiğini hatırlatan Bektaş, “Gençliği ihmal eden bir düşüncenin geleceği olamaz. Peygamberimiz gençlerle çok iyi diyaloglar kurmuşlardır. Gençlerimizi ilim ve hikmetle donattığımızda geleceğimiz çok iyi olur. Gençliğin aklının bilgiyle, kalbinin de hikmetle doldurulması gerekiyor. Bilgiyle hikmeti gençlerin gönüllerine işlediğimizde kamil insan olma yolunda çok yol almış oluruz” diye konuştu.

Gençlerle ilgili hadislerden bahsederek bazı genç sahabileri hayatlarından kesitler aktaran Bektaş, kendisi tarafından yazılan naatı okuduktan sonra programını sonlandırdı.

Program bitiminde Vali Kamuran Taşbilek tarafından Bektaş'a çiçek takdim edildi.