Gümüşhane’de mezarlıklar temizlendi

TYP işçilerinin de katılımıyla 10 kişilik ekiple gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda mezarlıklardaki otlar kesildi, çevre temizliği yapıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Baddal Bayar, Emirler, Canca, Özcan, Çamlıca, Eskibağlar, Süleymaniye ve Bağlarbaşı mahallelerinde bulunan 14 mezarlığın temizlik işlerini bitirdiklerini kaydetti.

Bayar, 14 mezarlıkta yapılan temizlik, ot biçimi, çevre düzenlemesi ve bakım onarım çalışması sonrası vatandaşların mezarlık ziyaretinde daha temiz bir ortamda dualarını etmelerini sağladıklarını ifade ederek, "Mezarlıkta ot biçimi, temizlik ve çevre düzenlemesi işlemleri tamamlandı. Vatandaşlarımızın rahat ve temiz bir ortamda kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için çalışmalarımızı tamamladık" dedi.