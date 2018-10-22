Gümüşhane'de motorin hırsızları suçüstü yakalandı

Gümüşhane'de şantiyedeki iş makinesinden motorin çalmak isteyen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Arzularkabaköy beldesinde faaliyet gösteren çimento fabrikasına ait kil ocağının işletme sorumlusu, saat 19.30 sıralarında sahadaki iş makinesinden motorin çalındığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş makinesinin depo kısmını kırmaya çalışan A.S.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının ifadesinden yola çıkarak araştırmayı genişleten jandarma ekipleri, A.S'yi olay yerine bırakan bir kamyonet olduğunu ve kamyonetin Bayburt istikametine gittiğini belirledi. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta 32 adet 30 litrelik bidon ve 5 metrelik hortum bulundu. Araç sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı. Zanlılardan A.S'nin resmi belgede sahtecilik suçundan, A.Ç'nin ise daha önce karıştığı 4 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Zanlılar, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.