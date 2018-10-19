Gümüşhane'de Muhtarlar Günü kutlamaları

Gümüşhane'de 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Muhtarlar Atatürk Anıtına çelenk sundu, Vali ve Belediye Başkanını ziyaret etti.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve muhtarlar tarafından çelenk sunulması ve geleneksel hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından dernek yönetimi ve muhtarlar Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

“Gümüşhane'deki muhtarlarımızla çok uyumlu çalışma içerisindeyiz”

Belediye Başkanı Ercan Çimen'in de katıldığı ziyarette konuşan Vali Memiş, Türkiye'de ki 3 yerel yönetim biriminden birisi olan köylerin en eski yerel yönetim birimi olduğunu belirterek, “Demokrasimizin doğrudan kullanıldığı alanlar yerel yönetimlerdir. 2019'un Mart ayında da yerel seçimlerini yapılacak. Muhtarlık müessesesini çok önemsiyoruz. Gümüşhane'deki muhtarlarımızla çok uyumlu çalışma içerisindeyiz. Bütün köy muhtarlarımızın ihtiyaçlarını Gümüşhane Valiliği ve İl Özel İdaresi olarak karşılamaya gayret ediyoruz” dedi.

“Civar illerimizle mukayese edildiğinde hepsinden çok daha iyi durumda olduğumuzu sizlere belgelerle ispat ederim”

Gümüşhane'de 320 köy, 430 yayla ve bunlara bağlı 4 bin 400 kilometre yol ağı olduğunu hatırlatan Vali Memiş, “İl Özel İdaresi ve KÖYDES bütçemizle sizlere hizmet ediyoruz. 2,5 yıl önce göreve geldiğimde 33 milyon TL ile teslim aldığım İl Özel İdaresinin bütçesini 65 milyon TL'ye çıkardık. Hem kamu hizmetlerini yapmaya devam ediyoruz hem de bütçemizi artırıyoruz. Bir takım hedefler belirledik kendimize ve o hedefleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2,5 yıllık görev sürem boyunca vicdanen çok rahat olduğumu ve sizlere 1 TL'lik paramızla 5 TL'lik iş yaptığımız belgelerle ispat ederim. Civar illerimizle mukayese edildiğinde hepsinden çok daha iyi durumda olduğumuzu sizlere belgelerle ispat ederim. Bu illerden temel alt yapı hizmetleri açısından daha iyi durumdayız. Çalışmalarımıza ara vermeden de devam ediyoruz. Eksik olan köy yollarımızda asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Artık sıcak asfalta başladık” diye konuştu.

“Gece gündüz demeden, mesai mefhumu göstermeden çalıştılar. Hepsinin alınlarından öpüyorum”

İçme suyu, yol ve diğer temel alt yapılar çok önemli olduğunu ve bu eksikleri gidermeye devam edeceklerinin altını çizen Vali Memiş, “Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta İl Özel İdaresi çalışanlarına, işçi kardeşlerime, tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu göstermeden çalıştılar. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Onlarla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

“Biz bunların reklamını yapsak insanların gözüne dahi sokarız ama bunu çok doğru bulmuyoruz”

Bazı paydaşların Özel İdare'nin çalışmasıyla ilgili bazı algıları olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Onu da kamuoyunun takdirine sunuyorum. Biraz da bizim eksiğimiz var. Tanıtamıyoruz, anlatamıyoruz. Bunu neden yapmıyoruz? Çünkü İl Özel İdaresinin başında atanmış Vali var. Atanmış Vali seçimlere girmeyeceği için reklam yapmıyoruz, bunlar etik de karşılanmaz. Biz bunların reklamını yapsak insanların gözüne dahi sokarız ama bunu çok doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kendimi Gümüşhane'de görev yaptığım için şanslı hissediyorum”

Birlikte çalışmaya gayret ettiklerini ve dertlerinin sadece Gümüşhane'ye hizmet etmek olduğunun altını çizen Vali Memiş, “Tek bir derdimiz var. Gümüşhaneli vatandaşlarımız diğer illerde yaşayan vatandaşlara imrenmesin, çocuklarımız ve eşlerimiz özgüvenle büyüsün istiyoruz. Bu nedenle bütün imkanlarımızı seferber etmeye çalışıyoruz. Gümüşhane'den bir şeyler almaya, koparmaya ve alıp götürmeye gelmedik. Gümüşhane'ye bir şeyler kazandırmaya geldik. Harama bulaşmadan, boğazımızdan bir kuruş haram geçmeden ve kamu kaynaklarını hiç kimseye peşkeş çekmeden görevimizi yapmaya gayret ediyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Gümüşhaneli bütün vatandaşlarımızı seviyoruz. Gümüşhane'nin bütün köylerini seviyorum. O köylerde yaşayan değerli vatandaşlarımız var. Vatanını, milletini, dinini seven değerli kardeşlerimize hizmet etmek bizim için büyük bir onur, gururdur. Kendimi Gümüşhane'de görev yaptığım için şanslı hissediyorum. Çünkü 2,5 yıldır büyük bir özveriyle çalıştık ve vatandaştaki karşılığımızın da farkındayız. Ne mutlu bizlere”

“Sizlere ağalık, paşalık yapmaya değil hizmet etmek için Gümüşhane'deyiz”

Köylerin nüfusunun azalmasına karşın yaz aylarında nüfuslarının ikiye katlandığını ifade eden Vali Memiş, bütün muhtarların emrinde olduğunu belirterek, “Herkesi kucaklamaya çalışıyoruz. Sizlerin ve bütün vatandaşların taleplerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Sizlere ağalık, paşalık yapmaya değil hizmet etmek için Gümüşhane'deyiz” şeklinde konuştu.

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir de 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak kutlanmaya başlanmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

“İl Özel İdaresi'nin çalışmalarından son derece memnunuz”

Muhtarlar olarak İl Özel İdaresi'nin çalışmalarından son derece memnun olduklarının altını çizen Demir, ülkedeki ekonomik sıkıntıların başlı başına problem olması nedeniyle işlerde de ufak tefek aksamalar olduğunu fakat bunları da ülke olarak aşacaklarını söyledi ve teşekkür etti.

Valilik ziyaretinin ardından muhtarlar daha sonra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamında ziyaret etti.

Misafirlerine Belediye'nin sahibi olduğu GÜMÜŞSU fabrikasında üretilen kuşburnu suyu ikram eden Başkan Çimen, daha sonra her muhtara gümüşten yapılan ay-yıldız yaka rozeti hediye etti.

Burada yaptığı konuşmada tüm güçleriyle Gümüşhane'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, “Vatandaşa hizmet etmek herkese nasip olmaz. Bu hizmetleri yaparken de vatandaşımızın derdini ve sorunlarını siz değerli muhtarlarımızla dinliyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana tüm muhtarları önemsiyor ve yapılan bütün etkinliklere katılarak muhtarlarımızın yanında olmaya çalışıyorum. Her mahalleye muhtar evi sözünü seçim sürecinde vermiştim. Bir tane örneği yoktu ama şimdi bu verdiğimiz sözleri yerine getirdik” dedi.