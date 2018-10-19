Gümüşhane'de Muhtarlar Gününde muhtar ofisi açılışı gerçekleştirildi

Gümüşhane kent merkezindeki Eskibağlar Mahallesinde Gümüşhane Belediyesince yaptırılan ve mahallenin merhum muhtarı Sevil Kullukçu'nun adı verilen muhtar ofisi ve taziye evinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

7 Eylül 2015 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında eşi Varol Kullukçu, Erkan Pelit ve Orhan Aydoğdu ile birlikte hayatını kaybeden Eskibağlar Mahallesi muhtarı Sevil Kullukçu'nun adı Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan muhtarlık ofisi ve taziye evine verildi.

Oğlu Kayhan Kullukçu'nun da katıldığı törenle 19 Ekim Muhtarlar Gününde hizmete açılan tesis için tören düzenlendi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve diğer davetlilerin katıldığı program Kullukçu'nun özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda protokol konuşmalarının ardından dua ve açılış kurdelesi kesildikten sonra tesis gezildi.

Programda konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane'ye böyle bir hizmet binası yaptırdığı için Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e teşekkür etti.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in memleketine hizmet eden insanları unutmamasının güzel bir şey olduğunu belirten Vali Memiş, “Hizmet binasına Sevil kullukçunun isminin verilmesi takdir edilecek bir çalışma. Hiç kimse bu dünyadan servetiyle öbür tarafa göçmüyor. Böyle güzel anılarla, güzelliklerle anılmak çok daha önemli. Allah rahmet eylesin. O kazada ölenlere Allah'tan rahmet ve ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.

Marifetin iltifata tabi olduğundan hareketle Gümüşhane'de güzel şeyler olduğunu belirterek morale ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Vali Memiş, “Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve olumsuzluklar var. Zaten çok zor coğrafi koşullarda yaşayan çok değerli hemşerilerimizin her anlamda morale ihtiyacı olduğunu, çalışanların, yöneticilerin, kısacası herkesin morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Önce teşekkür edip yapılan işe sahip çıkmamız lazım. Bu işleri yapan insanların morale ihtiyacı var. Ben 2,5 yıldır Gümüşhane Valiliği görevini yürütüyorum, büyükşehir belediye başkanı gibi çalışıyorum. Yaptığımız hizmetler açısından komşu illerimizle mukayese edildiğinde 5 kat daha fazla iş yaptık. Ekiplerimiz sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışıyor” diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de 4,5 yıldır doğduğu şehre hizmet ettiğini belirterek, “Bu süreçte vatandaşlarımız bizlere dua etti ve yanımızda oldu. Belediye meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla muhtar evinin ismini Sevil Kullukçu Muhtar ve Taziye evi olarak isimlendirdik. Erkan Pelit kardeşimizin evinin önünde modern bir park yaptık ve o parka Erkan Pelit'in ismini verdik. Gümüşhane stadyumunun yol güzergahında bir yürüyüş parkı yaptık ve oraya da Orhan Kullukçu'nun ismini verdik. Onların isimleri bu parklarda ve muhtar evinde yaşayacak. Emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Eskibağlar Mahallesinin mevcut muhtarı Musa Gündüz ise böylesine anlamlı bir günde açılışı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “İlimizde ve birçok ilde dahi olmayan ilk muhtar evlerinden birisinin mahallemize yapılmış olmasından dolayı çok mutluyuz. 4,5 yılda bu ve bunun gibi birçok hizmeti ve ilkleri ilimize kazandıran Belediye Başkanımız Ercan Çimen'e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Belediye Başkanı Ercan Çimen'in makamında konuk ettiği muhtarlar için tahsis edilen belediye otobüsünü Belediye önünden törenin yapıldığı Eskibağlar Mahallesinde kadar sürmesi renkli görüntülere sahne oldu.