Gümüşhane'de muhtarlar yemekte buluştu

Gümüşhane'de köy ve mahalle muhtarları Belediye Başkanlığı'nın 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlediği yemek programında bir araya geldi.

Sema Doğan Yaşam Alanında gerçekleştirilen programda Belediye Başkanı Ercan Çimen, arsa bulunması halinde mahallelere yapılan muhtar evleri gibi bir binanın muhtarlar derneğine de yapılabileceği müjdesini verdi.

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, hep birlikte görev yaptıklarını hatırlatarak, “Sizlerin emrinizdeyiz. Sizlere ağalık, paşalık derdinde değiliz” diyerek muhtarlardan talep ettikleri hizmetler için öncelikleri iyi değerlendirmelerini istedi.

Rekorlar kıran hizmetlere imza attıklarının altını çizen Vali Memiş, “Özel İdare çalışmıyor algısını kesinlikle kabul etmiyoruz. Eksiklerimize rağmen ekstra ödenek gelmeden iyi planlamalar yaparak özel idarenin kaynağını çok iyi şekilde kullanıyoruz” dedi.

“Size hizmet eden kurumlara sahip çıkın, moral verin. Lütfen ekibimizin ahengini kimse bozmasın”

Muhtarlara “Size hizmet eden kurumlara sahip çıkın, moral verin” çağrısında bulunan Vali Memiş, “Eğer iyi hizmet edildiğini düşünmüyorsanız bir şey söylemeyin. Ama size iyi hizmet ediliyorsa sahip çıkın. Özel İdare çalışanlarına sahip çıkın. İyi çalışan ekipleriniz yarın öbürgün sıkıntı yaşarsa bu size de yansır. Bu bir ahenk işidir. Para herşey demek değildir. Para herşeyi çözemez. Lütfen ekibimizin ahengini kimse bozmasın. Tek amacımız sizlere hizmet etmek. Başka hiçbir amacımız ve hedefimiz yok. Çok iş yapıyoruz. O çalışan işçilerin hakkını teslim etmek için konuşuyorum. Daha çok çalışmamız, daha iyi hizmet etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Muhtar derneğine bina sözü

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise “Cumhurbaşkanımız her hafta külliyede muhtarlarımızı topluyor. Bu işin çekirdek kadrosunu sizler oluşturuyorsunuz. Bugüne kadar ilimize, ülkemize, kendi mahallesine hizmet eden tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum şehrim adına. Biz muhtarlarla seçildik ve 4,5 yıldır beraberiz. Aynı binayı da beraber kullanıyoruz. Muhtarlar derneğimize yer bulabilirsek Gümüşhane'nin tarihi dokusunu yansıtabilecek şekilde, mevcut 5 muhtar evimiz gibi bir benzer bina yapabiliriz. Bu hizmetlerin karşısında biz yalnızca dua bekliyoruz, milletimizin duaları bizden eksik olmasın inşallah” ifadelerini kullandı.

“Yasayla 354 madde görev verilen muhtarların hiçbir yetkisi yok”

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir de konuşmasında 82 değişik kanunla toplam 354 maddede görev verilen muhtarların hiçbir yetkisi bulunmadığını, 94 yıllık bir köy kanunu ve 74 yıllık bir belediye kanunu ile çalışan muhtarlık müessesi olduklarını söyledi.

“Muhtar devletimizin adeta gören gözü, tutan elidir”

19 Ekim Muhtarlar Gününün 2015 yılından beri fiilen kutlandığını hatırlatan Demir, “Muhtarlık kurumu devlet yönetiminin temel taşı ve halka dokunabilen kılcal damalarıdır. Muhtar devletimizin adeta gören gözü, tutan elidir. Muhtar millet adına önemli bir vazifeyi yerine getirmektedir. Vatandaşlarımıza uzanan şefkat eli ve devlet-millet bütünleşmesinin tescil edildiği demokrasi bayramıdır 19 Ekim. Devletimizin halkımıza sunduğu hizmetlerin yerinde ve kaliteli olması için yerel yönetimlerin güçlü olması gerekmektedir. Türkiye'de 18 bin 292 köy, 31 bin 883 mahalle ve toplamda 50 bin 175 muhtar görev yapmaktadır” diye konuştu.

“Muhtarlarımız devletle milletin birleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır”

Mahalleler ve köyler arasında yapılan ikametgah değişikliklerinin ilk önce muhtarlara müracaatlarla belge alınıp daha sonra nüfus idarelerinde değişikliğin yapılması talebinde bulunan Demir, “Halkın istek ve sıkıntılarını bilmeyen bir devletin dünyada söz sahibi olması beklenemez. Demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımıza devletimiz hak ettiği değeri vermektedir. Vatandaşlarımızın dertlerine, sevinçlerine ortak olan, beklenti ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız devletle milletin birleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

“Muhtarlık dosta tavsiye edilmeyecek, düşmana da bırakılmayacak bir görevdir”

Muhtar hem devletinin hem de vatandaşın yanında olması gerektiğini ifade eden Demir, “Muhtarlık dosta tavsiye edilmeyecek, düşmana da bırakılmayacak bir görevdir. Son günlerde 259 muhtarın terör örgütlerine bulaştıkları gerekçesiyle İçişleri Bakanının talimatıyla görevden alınmalarını destekliyoruz. Suçlu kim olursa olsun gerekli cezayı görmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda Gümüşhane'de ki muhtarlarımızın hepsi devletine, milletine bağlı kişilerdir” ifadelerini kullandı.