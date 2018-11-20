Gümüşhane'de öğrenciler meclis başkanını seçti

Gümüşhane'de il öğrenci meclisi başkanlığı seçimleri çekişmeli geçti. 5 adayın yarıştığı seçimlerde Kelkit Muammer ve Enver Şahin Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Zafer Taşdemir İl Öğrenci Meclisi Başkanlığına seçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın ‘Demokrasi ve Okul Meclisleri Projesi' kapsamında, Gümüşhane'de il merkezi ve ilçe okullarında yapılan seçimler sonucu okul meclis başkanı seçilen öğrenciler, il öğrenci meclisi başkanını seçmek için bir araya geldi.

Rehberlik Araştırma Merkezi salonunda gerçekleştirilen seçimlere İl Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Aydın, Torul İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin, okul müdürleri, il geneli ve ilçelerden öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan seçimlerde ilk olarak geçici başkanlık divanı oluşturuldu. Ardından başkan adaylarının belirlendiği seçimde, adaylar tek tek kendilerini tanıttı, projelerinden bahsetti. Öğrencilerin ilgi ile takip ettiği seçimlerde daha sonra gizli oylamaya gidildi. Kapalı kabin içerisinde destekleri başkan adayının isminin bulunduğu bölüme evet mührü basan öğrenciler, daha sonra zarf içerisine koydukları oy pusulalarını, divan masası önünde kurulan sandığa attı.

5 adayın yarıştığı ve oldukça çekişmeli geçen seçimlerde 23 oyun 11'ini alan Kelkit Muammer ve Enver Şahin Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Zafer Taşdemir İl Öğrenci Meclisi Başkanlığına seçildi.

Gerçekleştirilen seçimlerin ardından konuşan Şube Müdürü Onur Aydın, seçimlere katılan tüm adayları ve İl Öğrenci Meclisi Başkanlığına seçilen Zafer Taşdemir'i tebrik ederek, “2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Gümüşhane İl Öğrenci Meclis Başkanı olarak ilimizi Türkiye Öğrenci Meclis Başkanlığı seçiminde temsil edecek. Bir önceki dönem başkanı kardeşimizin görevini bu yıl o ifa edecek. Biz kendisine vazifesini icra ederken elimizden geldiğince her türlü desteği vereceğiz. Ben kendisine bir kez daha görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Öğrenci Meclisi Başkanı Zafer Taşdemir de kendisini bu göreve layık gören öğrenci arkadaşlarına teşekkür ederek, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.