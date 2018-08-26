Gümüşhane’de örtü yangını

Köyü Romonoslu Mahallesi, Kalecik mevkiinde akşam üzeri henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Civar köyler ve yüksek kesimlerden de gözlemlenen yangında dumanlar gökyüzünü sararken köylü vatandaşların yoğun çabaları ve Orman İşletme ile Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına çalışılıyor.

Kısmen kontrol altına alınan yangının ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçramaması için yoğun çaba gösterilirken, Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Pezük, alandaki kuru otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangının çıktığını kaydetti.

Yangına 3 araç ve orman işletme ekipleriyle birlikte müdahale ettiklerini anlatan Pezük, “Yangın şu anda kısmen kontrol altında. Müdahale ediyoruz. Zaman zaman rüzgar alanda etkili oluyor. Henüz başka illerden bir destek talebimiz olmadı” şeklinde konuştu.