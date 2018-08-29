Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 15:45

Gümüşhane’de örtü yangını

Yılın en sıcak günlerini geçiren Gümüşhane’de bir hafta içerisinde ikinci örtü yangını gerçekleşti.

Gümüşhane’de örtü yangını

29 Ağustos 2018 15:45

Tam ormanı tutuşturmak üzereyken kontrol altına alınan yangından 10 dönüm alan etkilendi.


Edinilen bilgiye göre Gümüşhane-Kelkit karayolu kenarındaki Aşağı Alıçlı ve Yeniköy köyü arasında kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle Yeniköy köyündeki ormanlık alana doğru hızla ilerledi.


Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın tam ormanı tutuşturmak üzereyken kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangından yaklaşık 10 dönümlük bir alanda bulunan meyve ağaçları, kuru ot ve çalılıklar etkilenirken Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Pezük, geçtiğimiz hafta da merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde benzer bir yangında 50 dönümlük alanın etkilendiğini hatırlatarak vatandaşları daha duyarlı ve dikkatli olmaya davet etti.


Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Gümüşhane’de doğadaki otların kuru, rüzgarın da etkili olması nedeniyle anında tutuşup yayıldığını hatırlatan Pezük, “Hem mangal yapan piknikçiler hem de evlerde turşu, yufka, menemen yapan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Şuan tam insanların yiyeceklerle ilgili kışa hazırlık yaptıkları dönem ve otların da en kuru olduğu dönem. Özellikle köylerde bu tür işler dışarda yapıldığı için rüzgarla birlikte kuru otlar benzin gibi tutuşup yanıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları ve kontrollü yapmaları gerekiyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GÜMÜŞHANE HABERLERİ
GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç