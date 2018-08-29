Gümüşhane’de örtü yangını

Tam ormanı tutuşturmak üzereyken kontrol altına alınan yangından 10 dönüm alan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane-Kelkit karayolu kenarındaki Aşağı Alıçlı ve Yeniköy köyü arasında kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle Yeniköy köyündeki ormanlık alana doğru hızla ilerledi.

Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın tam ormanı tutuşturmak üzereyken kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangından yaklaşık 10 dönümlük bir alanda bulunan meyve ağaçları, kuru ot ve çalılıklar etkilenirken Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Pezük, geçtiğimiz hafta da merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde benzer bir yangında 50 dönümlük alanın etkilendiğini hatırlatarak vatandaşları daha duyarlı ve dikkatli olmaya davet etti.

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Gümüşhane’de doğadaki otların kuru, rüzgarın da etkili olması nedeniyle anında tutuşup yayıldığını hatırlatan Pezük, “Hem mangal yapan piknikçiler hem de evlerde turşu, yufka, menemen yapan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Şuan tam insanların yiyeceklerle ilgili kışa hazırlık yaptıkları dönem ve otların da en kuru olduğu dönem. Özellikle köylerde bu tür işler dışarda yapıldığı için rüzgarla birlikte kuru otlar benzin gibi tutuşup yanıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları ve kontrollü yapmaları gerekiyor” dedi.