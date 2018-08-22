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22 Ağustos 2018 13:55

Gümüşhane’de otobüsün altında sıkışan kadın hayatını kaybetti

Gümüşhane’de arızası giderilen park halindeki otobüs birden hareket edince, otobüsün yolcusu aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Gümüşhane’de otobüsün altında sıkışan kadın hayatını kaybetti

22 Ağustos 2018 13:55


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Özcan Mahallesi Kalederesi mevkiinde arıza yapan 42 SD 525 plakalı bir tur firmasına ait otobüse akü takviyesi yapıldı. Takviyenin ardından valizlerin konulduğu sırada park halindeki otobüs bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı.


Rampalı yolda hızlanan otobüsün tamir olmasını bekleyen yolculardan Mualla Amca (64) olayı fark edemeyince çarpmanın etkisiyle otobüsün altına sıkıştı. Yolun karşısındaki duvara çarparak durabilen otobüsün altına sıkışan yaşlı kadın olay yerine çağrılan Gümüşhane Belediyesi itfaiyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince otobüsün altından çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kadının olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.


Yaşlı kadının tatil amacıyla Antalya’dan Trabzon’a oradan da Gümüşhane’ye geldiği öğrenildi.


Olayın ardından otobüsün sürücüsü M.P. gözaltına alındı.




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