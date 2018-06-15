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15 Haziran 2018 20:16

Gümüşhane’de sağanak yağış ve dolu zarara yol açtı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili olurken, bir iş yerini su bastı.

Gümüşhane’de sağanak yağış ve dolu zarara yol açtı

15 Haziran 2018 20:16


Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyünde öğlen saatlerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle bir iş yerini su bastı ve 4 araç ise hasar gördü. Sel sularıyla gelen toprak ve taş parçaları nedeniyle köy yolları hasar gördü. Vatandaşlar da dereden gelen sel sularını önlemek için ise tahta parçalarıyla set çektikleri görüldü.


Torul ilçe Özel İdare Müdürlüğü ile Torul Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından köyde temizlik çalışmalarıyla birlikte hasar tespit çalışmaları da başladı.




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