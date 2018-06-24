Gümüşhane’de seyyar sandıkta 38 kişi oy kullandı

76 yaşındaki felçli hasta Emine Kandaz, uygulama için teşekkür etti.

İl genelinde kurulan 580 sandıkta 100 bin 675 seçmenin 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacağı Gümüşhane’de il merkezinde kurulan 2 seyyar sandıkla 38 hasta ve yaşlı seçmenin oy kullanması sağlandı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri oluşturulan seyyar sandık ekibi, başvuruları kabul edilen seçmenlere oy kullandırdı.

Karaer Mahallesi Çamlıca Sokakta kızıyla yaşayan 76 yaşındaki felçli Emine Kandaz’ın evine gelen ekip Kandaz’a oy kullandırdı. Kurulan sandık ve portatif perde ile oyunu kullanan Kandaz, uygulama için yetkililere teşekkür etti.